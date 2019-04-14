Visca durdurulunca
Eskiden Karayolları da kaza olmadan riskli yerlerde önlem almazdı.
Caner, gol yemeden önce de Medel'in yerine geçebilirdi ama gol beklendi. Beşiktaş'ın korner taktiği hep aynı, ön direğe ve en çok da Gökhan'a topu kesmek. A. Avcı da buna bir önlem almamış.
Hoca hatalarıyla ilk devre 1-1 bitti.
Ayakları iyi Başakşehir orta sahasına karşı ayakları iyi olmayan Atiba ve Dorukhan'la oynarsan topa ve oyuna hâkim olamazsın.
EMRE'Yİ KİLİTLEDİLER
Üstelik Dorukhan golde Robinho'yu kaçırdı. Baskıyla top da kapamazsın çünkü hepsi top cambazı. Yoramazsın da çünkü dar alanda oynayıp topu koşturuyorlar.
Çare Kagawa hatta Oğuzhan'dı, çünkü Adem'e anında iki kişi basıyordu. Kagawa'yla top halimiyeti de Beşiktaş'a geçti. Visca durursa Başakşehir de forvette duruyor.
2. Yarıda değişen Caner'in Visca'yı durdurmasıydı.
Bunda Atiba ve Dorukhan'ın Emre'ye yaptığı markaj da etkiliydi. Mahmut-Emre-Visca hattı kesilince Başakşehir felç oldu.
Beşiktaş'ta Mirin ve Lens dışında herkes 2. yarıda işini layıkıyla yaptı.
MAÇIN EN İYİSİ: GÖKHAN&ATIBA
Son 2 sezonun en iyi topunu oynadılar
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Ne iş yaptığını henüz çözemedim.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gerçek ilk gece maçı 12 Nisan 2019, Cuma SPOR tarihi hakkındaki kaynaklar ilk gece maçının 1962'de İnönü Stadyumu'nda oynandığını yazar. Doğru ama eksik....
- Karius mu Fabri mi? 10 Nisan 2019, Çarşamba KARIUS'UN istenen performansı göstermemesi Beşiktaş taraftarında hayal kırıklığı yarattı. Sosyal medyada Fabri'nin...
- Adem’in resitali 09 Nisan 2019, Salı FORVET oyuncusunun ceza sahasında markaj yapması çok tehlikelidir. Ya beceremez ya da faul yapar. Ligin en çok...
- Federer demek rekor demek 05 Nisan 2019, Cuma MIAMI Açık'ta şampiyon Federer oldu. Isner'ı 2-0 yenerek Miami Açık Tenis Turnuvası'nı kazanan Federer, Masters...
- Adem yerine dönünce 17 Mart 2019, Pazar GEÇEN haftaya göre değişen tek şey topu geriden alıp, forvete taşıyan Adem'in kanada kaydırılmasıydı. Kagawa,...