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  • 14 Nisan 2019, Pazar

Visca durdurulunca

1,2,3,4 Başakşehir Visca'yla geliyor, Karius ve şansla gol olmuyor. Medel yerini yadırgamış, ters ayakla oynayamıyor. Gol geliyorum diye diye geldi.
Eskiden Karayolları da kaza olmadan riskli yerlerde önlem almazdı.
Caner, gol yemeden önce de Medel'in yerine geçebilirdi ama gol beklendi. Beşiktaş'ın korner taktiği hep aynı, ön direğe ve en çok da Gökhan'a topu kesmek. A. Avcı da buna bir önlem almamış.
Hoca hatalarıyla ilk devre 1-1 bitti.
Ayakları iyi Başakşehir orta sahasına karşı ayakları iyi olmayan Atiba ve Dorukhan'la oynarsan topa ve oyuna hâkim olamazsın.

EMRE'Yİ KİLİTLEDİLER
Üstelik Dorukhan golde Robinho'yu kaçırdı. Baskıyla top da kapamazsın çünkü hepsi top cambazı. Yoramazsın da çünkü dar alanda oynayıp topu koşturuyorlar.
Çare Kagawa hatta Oğuzhan'dı, çünkü Adem'e anında iki kişi basıyordu. Kagawa'yla top halimiyeti de Beşiktaş'a geçti. Visca durursa Başakşehir de forvette duruyor.
2. Yarıda değişen Caner'in Visca'yı durdurmasıydı.
Bunda Atiba ve Dorukhan'ın Emre'ye yaptığı markaj da etkiliydi. Mahmut-Emre-Visca hattı kesilince Başakşehir felç oldu.
Beşiktaş'ta Mirin ve Lens dışında herkes 2. yarıda işini layıkıyla yaptı.

MAÇIN EN İYİSİ: GÖKHAN&ATIBA
Son 2 sezonun en iyi topunu oynadılar

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LENS
Ne iş yaptığını henüz çözemedim.
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