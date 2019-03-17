Adem yerine dönünce
Kagawa, Adem gibi top taşıyan değil, forvet arkası oyuncusu. Dorukhan da bu yeteneğe sahip değil.
Geriden oyun kuran Adriano da çıkınca Beşiktaş ne top çıkarabildi ne de oyunu rakip sahaya taşıyabildi.
Bütün sorun yıllardır Oğuzhan, Tolgay ve şimdi de Adem'in Atiba'nın işini de yapmasından kaynaklanıyor.
Sosa'dan sonra Oğuzhan'ı da harcayan bu ekstra yük oldu. Adem, Atiba'nın da işini yapabildiği sürece Beşiktaş top oynuyor.
LENS YİNE KAYIPTI
Atiba hem topu ileriye taşıyamıyor hem de rakip tarafından "maden" görüldüğü için takım baskı yiyor. Pepe'nin, Tosiç'in ve şimdi de Necip'in topu ileriye doğru şişirmek zorunda kalmasının nedeni de bu.
Nitekim kanattan yerine alınan Adem'in Quaresma'ya taşıdığı topla gol geldi. Sorun Kagawa ve Adem'in değil, Dorukhan ve Atiba'nın yarışçı takımda orta sahada birlikte oynaması.
Lens hiçbir şey yapmadı ama sayesinde Adem oyuna dahil oldu.
Milli takım hocasının beğendiği ama Beşiktaş hocasının oynatmadığı Oğuzhan'ın durumu da futbol tarihine geçiyor.
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