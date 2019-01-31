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  • 31 Ocak 2019, Perşembe

Arıza olmasa Barça’daydı!

ÇOCUKLUK ve gençlik yıllarında özel olarak izlemeye gittiğim futbolcular vardı. Altay'dan B.Mustafa (Denizli), Altınordu'dan Volkan (A milli Zonguldakspor) ve İzmirspor'dan Arif (F.Bahçe ve G.Saray). Top ayaklarına yakışırdı, izlemek keyifti. Öncelikle futbolu sevmek gerekiyor, bir takımı değil. Topu kıracak adamla maç kazanabilirsin ama futbol sevgisi başka şeydir. Ben önce futbolu severim, sonra da Beşiktaş'ı...
Quaresma disiplinsizmiş!
Hayatımda gördüğüm en büyük iki Türk futbolcudan Yusuf Tunaoğlu, pavyondan maça gelirdi.

SİGARA İÇERDİ
Sergen Yalçın ahlak ve disiplin olarak berbat bir adamdı. Yusuf'un döneminde stoper kimdi? Hatırlayan yok. Sergen'le oynayan ne efendi disiplinli topçular vardı.
Esameleri okunmuyor.
Cruyff günde iki paket sigara içerdi. Onunla oynayan stoperi, sağ beki hatırlayan var mı? Quaresma "arıza" bir adam olmasa Barcelona'da oynamaya devam ederdi. En çok forması satılan futbolcu oydu. Pek efendi Pektemek'in formasını neden kimse almıyor?
Ya da Necip, Lens vs.
Monaco maçında şahit oldum, rakip taraftarlar sadece onu tanıyordu. O bir dünya yıldızı ve çok büyük yetenekti.
Beşiktaş onun düştüğü çukurdu sadece...
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Haberler Yazarlar TAYFUN ER Arıza olmasa Barça’daydı!
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