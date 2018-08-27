Çekirge 3’te takıldı
Pepe santrfor bile oynar ama sağ bek oynamaz. Fiziği, stili yeteneği hiçbir şeyi uygun değil. Koşusu ve sürati olmayan stoperlerle üçlü defans yapılmaz.
Nitekim anında 3.
Gol geldi. Kriz durumlarında en büyük paniği Hoca yapıyor.
Yapısı böyle maalesef.
SORUN BÜYÜK...
Tolgay ve Oğuzhan beraber oynarsa top yapar ama çıkan rakibe direnç gösteremezsiniz.
30 Dakika içinde Beşiktaş ligin en zayıfından 3 gol yiyorsa sorun önce hocada, sonra da bu kadro yapısı ve yetersiz kalecilerle bunca zamanı heba eden yine hocadadır.
Üç yıldır Beşiktaş ilk yarı Allah'a emanet, sadece 2. Yarı top oynuyor ve çoğu maç skoru kurtarmak için can havliyle saldırıyor.
Bir maç bile durumu idare edemeyecek hiçbir oyuncu büyük takım kadrosunda yer alamaz. Profesyonel hayat ne yazık ki böyle. Utku 21 yaşında.
Efsane Sabri Dino Beşiktaş'a geldiğinde 22 yaşındaydı.
1 geldi; sıra 2, dripling yapan 9, şut atan 10 numarada ve Babel'in yedeğe çekilmesinde Halis Namoğlu'lar olduğu sürece bu lige güven ve huzur gelmez.
MAÇIN iYiSi BOFFiN
Dalgakıran gibiydi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ BABEL
Haftalardır dökülüyor
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