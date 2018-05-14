Yol Durumu
  1. Yine Tosic zulmü
Tayfun Er TAYFUN ER
  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi

Kadro sığlığı

Oğuzhan-Tolgay- Talisca orta sahasıyla oynarsan topu ayağına alan ceza sahana girer. Maçın kritiği de tek cümleyle budur. Bu maçın asıl anlattığı ise sezonun da özetidir.

Sen şampiyon olurken rakibinin yıldızı Lens'ti. O zamanki kadro farkının en çarpıcı örneği de budur. Teknik olarak futbol öncelikle kadro kalitesi, sonra da o kadronun organizasyonudur.
Bu sezon aldığın oyunculardan, son iki maçta düşüşte olduğunu söylediğimiz Medel hariç hiç birisinden faydalanamamışsın.
Santraforun yok, sağ bekin yok, ideal bir 10 numaran yok… Tosic'in yerine aldığın Vida en fazla aynı ayarda bir oyuncu. İnat ile ısrar farklı şeylerdir.
Bakınız Lens…

RAKİPLER GÜÇLENDİ
Bir tek genç oyuncuya bile şans vermeyecekseniz alt yapıyı da kapatın gitsin.
Üç sezondur maçların %90'ında ilk yarıda kötü oynayıp, 2. yarılarda durumu kurtarmak kimsenin dikkatini çekmedi.
Gomez ve Aboubakar gidince 2. yarıda maç çevirme imkânın da çok azaldı. Quaresma dışında gerçek bir yıldız oyuncun yok. Oğuzhan sezonu boş geçti. Kısacası rakipler güçlendi, sen zayıfladın. Kadron verimsizdi zaten ama eldekini de hoca kullanamadı. Saha dışındaki oyunları da anlatmak için ansiklopedi yazılır. Sonuçta, tarihte ne olduysa güç dengeleri gereği olması gerektiği gibi olmuştur. Necip, Quaresma, Fabri, Medel ve Adriano dışında fiyatını bulan gidebilir.

MAÇIN iYiSi SERDAR
Gökhan, Vida ve Medel'i çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VIDA
Pozisyon melekesi çok kötü.
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