İlk ve son Fenerbahçe başkanı... Ve bir yalı...

Kont Ostrolog Yalısı deyince akla hemen Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un babası Rahmi Koç gelir. Rahmi Bey'in bugün ikamet ettiği Kandilli'deki bu yalının ilk sahibinin, Fenerbahçe'nin ilk başkanı Ziya Bey'in dedesi Server Paşa ve yalının asıl isminin de Server Paşa Yalısı olduğunu söylersek ilginizi çeker mi?

Spor tarihçileri Fenerbahçe'nin 1907'de Enver Yetkiner Nurizade Ziya Songülen, Ayetullah Bey, Necip Okaner ve "Hintli" lakaplı Asaf Beşpınar tarafından Moda'da bulunan Beşpınar Sokağı'ndaki 3 numaralı evde kurulduğunu söyler.

Soyadı kanunu öncesi vefat ettiği için kayıtlarda sadece ismiyle anılan Ayetullah Bey'in, Samipaşazade Necip Okaner'in yeğeni olduğu bilgisini de biz ekleyelim.

Bu isimlerden "Bahriyeli" Necip Deniz Subayı, Enver, Ayetullah, Asaf Bey'ler Saint Josephlidir. Ayetullah ve Asaf Beyler o tarihte yeni mezun, Enver Bey ise kolejde Türkçe öğretmenidir. Muhtemelen hocalarına saygı olarak 1 numaralı üye Enver Yetkiner olmuştur.



DELİ FUAT PAŞA SÜRGÜNE

1886'da İstanbul'da doğan Ziya Songülen'den başlayalım. Üç kardeşler, Ziya Bey ortanca çocuk. Ablası Fahire Hanım "Kandilli Güzeli" olarak anılan zamanında güzelliğiyle ortalığı karıştırmış birisi. Ünlü Fehim Paşa, Fahire Hanım'a aşık olunca rakip olarak gördüğü Deli Fuad Paşa'yı sürgüne göndermiş.

Kardeşi'nin ismi Mahmut'tur. Bu isim rastgele verilmemiş.

Damat Gürcü Halil Rifat Paşa ile Sultan II. Mahmut'un kızı Saliha Sultan'la evliliğinden doğan Ayşe Sıdıka Hanım Sultan, Server Paşa'yla evlenir. Bu evlilikten doğan Mehmet Servet Efendi'nin üç kızından birisi olan Azize Hanım üç kardeşin yani Fahire, Ziya ve Mahmut'un annesidir. Ziya Bey'in annesinin dedesi Server Paşa (1821-1886) tarihte daha çok Hariciye Nazırı olarak bilinir. Bu görevinin dışında da nazırlıklar, elçilikler yapmış devlet içinde en üst kademelere ulaşmış birisidir. İstanbul Belediye Başkanlığı (Şehremini) da yapan Server Paşa, Sultan Abdülhamid'e yakınlığıyla bilinirdi.







ZİYA BEY PARA KAYNAĞIYDI

Ziya Bey'in babası Suad Bey'in babası da aileye Nurizade denmesinin sebebi olan Nuri Efendi de hariciyeci olup, 1835- 1836 yılları arasında Londra Sefiri'dir.

Kaynaklarda Suad Bey'in Londra Sefiri olduğu bilgisi yanlıştır. Suad Bey, Heybeliada'daki köşkünde yaşadı ve oğlundan sonra öldü. Çok varlıklı bir ailede dadılarla büyüyen Ziya Bey, Saint Joseph'i bitirdikten sonra yüksek eğitimini İngiltere'de tamamladı.

Fenerbahçe'nin kuruluşundaki maddi ihtiyaçların büyük çoğunluğunu o karşıladı. Milli Mücadele esnasında da Mustafa Kemal Paşa'ya maddi yardımları olduğu iddia edilir.

1924'te yurt dışına geziler düzenleyen NATTA Seyahat Acentası'nı kurdu.







YALI 2000'DE KOÇLAR'A GEÇTİ

Ziya Songülen, Erna Valentin Meyer olan bir Alman kadınla evliydi. 21 Ağustos 1936'da henüz 50 yaşındayken geçirdiği beyin kanaması sonucu kaldırıldığı Alman Alman Hastanesi'nde vefat etti. Bebek Camii'nden kaldırılan cenaze sonrası Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Erna Hanım, eşinin yanına gömülebilmek için Müslüman oldu ve Esma ismini aldı. Esma Songülen 1969'da vefat etti o da Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

Gelelim yalıya Server Paşa yalıyı 1860'da satın alır. 1900'de Abud Efendi Yalısı'nın da sahibi olan Belkıs Hanım'a, 1904'te de Osmanlıya hukuk danışmanlığı yapan Polonya asıllı Kont Ostrolog'a geçmiştir. Yalı, 2000 yılından itibaren Rahmi Koç'a aittir. Yalının bahçesi içinde Ziya Bey'in yaptırdığı bir de köşk vardır.

Bu köşkün mülkiyeti Ziya Bey'in ölümünden sonra üç çocuğuna yani Azize Çelikbaş, Güzel Halid ve Server Songülen' geçmiştir.

Köşk 1972'de bir yangın sonucu yok olmuştur.

Azize Hanım ünlü hukukçu ve siyasetçilerden Fethi Çelikbaş'ın eşidir.