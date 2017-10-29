Sorun orta sahada
Quaresma ve Oğuzhan.
Beşiktaş'ın bu yıl baskılı oynayamamasının nedeni olarak rakip sahaya Quaresma dışında taşıyan yok diyoruz. İyi bir Oğuzhan olduğu zaman takım hem rakip sahaya yerleşiyor hem de merkezden gelebiliyor.
Cenk futbol anlayışını değiştirdi, artık takım oyununa da katkı yapıyor. Benim eleştirdiğim de buydu zaten. Gol atamayabilirsiniz ama mücadele etmeme lüksünüz yoktur.
Talisca ise hem mücadele etmiyor hem de çok top eziyor.
Beşiktaş'ın kontratak yemesine neden olması dışında, rakip sahaya yerleşmesine de engel oluyor.
TALISCA KULÜBEYE
Talisca yerine Tolgay oynar ve geriden topları o çıkarırsa Oğuzhan çok daha etkili olur.
Orta sahadaki zaaf Atiba'nın tek yönlü olmasından dolayı yapısal bir durum. Üstelik Atiba artık top da kapamıyor.
Yenen golde de vurdurmaması gereken oydu ama stoperlerin arasında yani yanlış yerdeydi.
Galatasaray'ın ön liberosuna bakın; sağa sola geriye 3-5 metrelik paslarla istatistiki kandırmaca yapmak yerine takımını nasıl ileriye taşıyor...
Sosa varken Beşiktaş'ın değil top çıkaramamak, tiki taka yapabilmesinin ve Oğuzhan'ın çok daha etkili olmasının nedeni için bu yüzden "Sosa, Oğuzhan'ı da oynatıyor" diyorduk.
İsmi Quaresma olduğu için tartışmasız penaltıyı hakem bilerek vermedi. Yabancı hakemi ilk kez 1952'de Türkiye'ye Beşiktaş getirdi ve o sezon şampiyon oldu.
Devre arasına kadar çözüm, Atiba yerine Necip, Talisca yerine de Tolgay'ın oynaması olur ancak.
Negredo'da ısrar edilmeli ve pas verilmeli.
MAÇIN iYiSi Babel&Adriano
İkisi de maça yüreklerini koydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ Talisca
Çok kötüydü. Daha önce çıkarılmalıydı.
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