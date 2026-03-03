Serdar Ortaç ile İlknur Soydaş buluştu! 30 yıl sonra Karabiberim itirafı: Neyimi beğenmedi?

Soydaş ise bu itirafa "Ben seni çok sevmiştim ama sevgili olup ayrılmaktansa dost kalmayı tercih ettim" yanıtını vererek aralarındaki bağın neden aşka dönüşmediğini açıkladı.

"KARABİBERİM" FORMUNDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ! Yıllar sonra Serdar Ortaç ile yan yana gelen İlknur Soydaş, sadece itiraflarıyla değil, fit görünümüyle de sosyal medyanın markajına girdi. 90'lı yıllardaki ikonik görüntüsünü aratmayan Soydaş için kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. "Zaman onun için durmuş" yorumları havada uçuştu.

90'LAR NOSTALJİSİNİN GÜCÜ Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş buluşması, sadece bir magazin haberi değil, aynı zamanda Türkiye'nin popüler kültür tarihine bir yolculuk niteliği taşıyor. Ortaç'ın "ünlü olmayan küçük bir heriftim" diyerek samimiyetle anlattığı aşk hikayesi, o dönemin masumiyetini ve klibin neden bu kadar organik bir şekilde sevildiğini açıklıyor.

DEPREMZEDELERE VE GAZZE'YE DESTEK Öte yandan Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş'ı yıllar sonra bir araya getiren bu özel buluşma, sadece anıları tazelemekle kalmadı; aynı zamanda bir yardım kumpanyasına dönüştü. Bu anlamlı buluşmanın gerçekleştiği programın bilet gelirleri, 6 Şubat depremzedelerine ve Gazze'deki savaş mağduru sivillere yardım olarak gönderildi.