Serdar Ortaç ile İlknur Soydaş buluştu! 30 yıl sonra Karabiberim itirafı: Neyimi beğenmedi?
90’lı yıllara damga vuran "Karabiberim" klibinin efsane ikilisi Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş, yıllar sonra bir araya gelerek geçmişin kapılarını araladı.
Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden Serdar Ortaç, 1994 yılında müzik dünyasını kasıp kavuran "Karabiberim" klibindeki partneri İlknur Soydaş ile bir YouTube programında buluştu.
Hafızalara kazınan göbekten zeytin yeme sahnesinin kahramanları, yıllar sonra gelen itiraflarla izleyicileri şaşırttı. Serdar Ortaç, meşhur klipten çok daha önce İlknur Soydaş'a aşık olduğunu ilk kez dile getirdi.
"KÜÇÜK BİR HERİFİM, KUR YAPMAYA ÇALIŞTIM"
Ünlü sanatçı, o dönem yaşadığı platonik aşkı şu sözlerle anlattı: "İlknur'a ben önceden aşık oldum ama klip, şarkı falan ortada yok. İlknur'a nasıl kur yapacağımı düşünüyorum. Çok da ünlü değilim. Küçük bir herifim. Buna bayağı kur yapmaya çalıştım ama neyimi beğenmedi anlamadım yani..."
Soydaş ise bu itirafa "Ben seni çok sevmiştim ama sevgili olup ayrılmaktansa dost kalmayı tercih ettim" yanıtını vererek aralarındaki bağın neden aşka dönüşmediğini açıkladı.
"KARABİBERİM" FORMUNDAN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİ!
Yıllar sonra Serdar Ortaç ile yan yana gelen İlknur Soydaş, sadece itiraflarıyla değil, fit görünümüyle de sosyal medyanın markajına girdi. 90'lı yıllardaki ikonik görüntüsünü aratmayan Soydaş için kullanıcılar adeta yorum yağdırdı. "Zaman onun için durmuş" yorumları havada uçuştu.
90'LAR NOSTALJİSİNİN GÜCÜ
Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş buluşması, sadece bir magazin haberi değil, aynı zamanda Türkiye'nin popüler kültür tarihine bir yolculuk niteliği taşıyor. Ortaç'ın "ünlü olmayan küçük bir heriftim" diyerek samimiyetle anlattığı aşk hikayesi, o dönemin masumiyetini ve klibin neden bu kadar organik bir şekilde sevildiğini açıklıyor.
DEPREMZEDELERE VE GAZZE'YE DESTEK
Öte yandan Serdar Ortaç ve İlknur Soydaş'ı yıllar sonra bir araya getiren bu özel buluşma, sadece anıları tazelemekle kalmadı; aynı zamanda bir yardım kumpanyasına dönüştü. Bu anlamlı buluşmanın gerçekleştiği programın bilet gelirleri, 6 Şubat depremzedelerine ve Gazze'deki savaş mağduru sivillere yardım olarak gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Sokakta halen yoğun ilgi gördüğünü belirten İlknur Soydaş, verdiği bir röportajda "Karabiberim" lakabının isminin önüne geçtiğini belirtmişti. Soydaş, "Hafızalarda çok güzel bir yer bırakmışız. Hala bana ismimle değil, 'Karabiberim' diye hitap ediyorlar" diyerek klibin popüler kültürdeki sarsılmaz yerini vurguladı.