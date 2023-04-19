Emekli bayram ikramiyesi, maaşları ödeme takvimi... 7.500 TL + 2.000 TL bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi gün yatacak?

Bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ne zaman hesaba geçeceğini merak ediyor. İşte emekli maaş ve ikramiye ödeme takvimi...
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan
Bayramı ikramiyeleri;
- Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,
- Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da
- Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.
Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;
-Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da
- Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.