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    • Memur
    • 19.04.2023 09:28
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    • 19.04.2023 09:28
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    Emekli bayram ikramiyesi, maaşları ödeme takvimi... 7.500 TL + 2.000 TL bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi gün yatacak?

    Zamlı emekli maaşı ödeme günleri belli oldu. Bayramın yaklaşmasıyla emekli vatandaşlar, nisan ayı aylık ve ikramiye ödemelerini araştırıyor. İşte ödeme takvimi...

    takvim.com.tr
    Bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman?

    Bayram ikramiyesi hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca vatandaş ikramiyelerin ne zaman hesaba geçeceğini merak ediyor. İşte emekli maaş ve ikramiye ödeme takvimi...

    EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan
    Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan'da,

    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan'da

    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan'da yapılacak.

    Bağ-Kur kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    -Ödeme günü 25 ve 26 olanlara 17 Nisan'da

    - Ödeme günü 27 ve 28 olanlara 18 Nisan'da ödenecek.

        EMEKLİ SANDIĞI KAPSAMINDAKİLERİN İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

        Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan 2023 tarihinde ödenecek.

        KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

        Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

        4A SSK EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

        SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

        - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

        - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

        - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.

            4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

            BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

            -Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

            - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde yapılacak.

            EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHİ

            Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.
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            Haberler Memur Emekli bayram ikramiyesi, maaşları ödeme takvimi... 7.500 TL + 2.000 TL bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi gün yatacak?
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