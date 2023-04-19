Emekli bayram ikramiyesi, maaşları ödeme takvimi... 7.500 TL + 2.000 TL bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi gün yatacak?

KİMLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte, emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.