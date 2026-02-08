T.C.

YAYLADAĞI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN



İLAN

DOSYA NO : 2016/317 KARAR NO : 2017/852313 Sayılı Kanuna Aykırılık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19/02/2019 tarihli ilamı ile; Yayladağı Adli Emanetin 2016/70 sırasında kayıtlı hint keneviriin TCK'nın 54/4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE, karar verildiği ancak Casim ve Zenda oğlu, 02/01/1989 Homs doğumlu, ABDULRAZAK SROR yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamış olup mahkememizin ek kararı kendilerine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

Dair, verilen karar, hazır bulunanlar için tefhimden, yokluğunda karar verilenler için tebliğden itibaren 7 günlük yasal süre içerisinde, mahkemeye bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine bir beyanda bulunularak beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle yapılacak başvuru ile Hatay Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itirazyolu açık olmak, yasal süre içerisinde istinaf yasa yoluna başvurulmadığı takdirde de kesinleştirilmek üzerekarar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04/02/2026

Basın No: ILN02396625 #ilan.gov.tr