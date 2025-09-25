PODCAST CANLI YAYIN
'Altın Top'a Türk sponsor

Şerif Ercan

ŞERİF ERCAN

Eklenme Tarihi 25 Eylül 2025

İsviçre'de saat markası kuran Mehmet Korutürk, futbol dünyasının yıldızlarını bir araya getiren Ballon d'Or'a sponsor oldu ve Altın Top'u alan Dembele'ye 400 bin dolarlık saat hediye etti.

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün torunu Mehmet Korutürk, futbol dünyasının en prestijli ödül töreni Ballon d'Or'a (Altın Top) sponsor oldu.
Pazartesi gecesi Paris'te yapılan 69. Ballon d'Or'a, İsviçre'de kurduğu lüks saat markası Vanguart ile sponsor olan Korutürk, Altın Top'u kazanan, Ousmane Dembele'ye saat hediye etti. Törene 300 bin dolarlık Richard Mille marka saatle gelen Dembele'ye Korutürk'ün hediye ettiği Black Hole Tourbillon modeli saatin fiyatı ise 400 bin dolar.

Korutürk önümüzdeki günlerde Paris'te Demele'ye saatini verecek. Saat dünyasında çok büyük oyuncular varken, bir Türk'ün kurduğu markanın, futbol dünyasının kalbinin attığı ödül törenine adını yazdırması büyük başarı.

ÜNLÜ ORTAKLARI VAR
Mehmet Korutürk, saat sektöründen Axel Leuenberger ile birlikte ünlü saat markalarında çalışan iki ustayı yanlarına alıp 2017'de Vanguart'ı kurdu.
2021'de onlara NBA'nın yıldız basketbolcularından James Harden da ortak oldu. Ardından Türk basketbolculardan Doğuş Balbay ve Sinan Güler, ünlü oyuncu Meryem Uzerli ve iş insanı Enis Ulusoy da hisse alıp Korutürk'ün markasına yatırım yaptı. Korutürk'ün 200 bin dolardan başlayan saatlerini, dünyaca ünlü futbolcu, oyuncu ve iş insanları takıyor.

Manchester City'nin hocası Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola da törene Mehmet Korutürk'ün saatiyle geldi.
Maria, saatini sosyal medyada da paylaştı.

Korutürk'ün markası, Dembele ve diğer futbolcuların poz verdiği panoda da yer aldı.

