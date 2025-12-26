Haberler

Yaşam Haberleri

DMM yalanlarını patlattı! Randevu iptalinde para cezası yok!

DMM yalanlarını patlattı! Randevu iptalinde para cezası yok!

Dezenformasyon Mücadele Merkezi, MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği takdirde para cezası uygulandığına dair asılsız iddiaları yalanladı.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 20:01

Paylaş







Dezenformasyon Mücadele Merkezi, MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği takdirde para cezası uygulandığına dair asılsız iddiaları yalanladı.

Dezenformasyon Mücadele Merkezi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "çeşitli mecralarda yer alan, "MHRS randevusuna gidilmediği veya iptal edildiği için para cezası uygulandığı" iddiaları asılsızdır. MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Söz konusu iddialarda paylaşılan "Randevu İptal Cezası Bildirimi" gibi ibareler içeren sayfalar ve bağlantılar Sağlık Bakanlığı veya MHRS sistemlerine ait değildir. Vatandaşlarımızın işlemlerini yalnızca MHRS'nin resmi internet sitesi veya MHRS mobil uygulaması üzerinden yapmaları önem teşkil etmektedir. Dezenformasyon ve aldatma amacı güden söz konusu içerikler hakkında ilgili mercilerce gerekli yasal süreçler yürütülmektedir" ifadelerine yer verdi.

DMM açıklaması (sosyal medya)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN