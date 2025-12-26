Haberler

Trafik magandasına geçit yok! 3 yıla kadar hapis

Trafik magandasına geçit yok! 3 yıla kadar hapis

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesinde 2 gün önce araçtan inip başka bir sürücüye saldırarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıslar yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 18:57

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Mezitli ilçesinde 2 gün önce araçtan inip başka bir sürücüye saldırarak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren C.T., M.T., H.T., M.T., C.T. ve E.T. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalandı.

Resmi gazetede yayımlanan 11. Yargı Paketiyle; trafikte yol kesme, müstakil suç olarak düzenlenmiş, hukuka aykırı bir davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişinin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması kanunlaşmıştır. Ayrıca; İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre de; Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye, 180 bin TL idari para cezası uygulanacağı, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağı ve aracının 60 gün süreyle trafikten men edileceğini duyurdu.

Mersin'in Mezitli ilçesinde araçtan inip başka bir sürücüye saldıran; M.T., C.T., E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DI. C.T., M.T., H.T. isimli şahıslar ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. "Biz Gereğini Yaparız" ifadelerini kullandı.

