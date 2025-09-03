Şerif Ercan

Dünyanın en ünlü ve en zengin Rus oligark iş insanlarından biriyken Rusya-Ukrayna savaşı sonrası birçok varlığına ve parasına el konan Roman Abramoviç barışa hazırlanıyor. Bunu nereden mi çıkarıyorum? Anlatayım: Abramoviç'in, yapıldığı zaman dünyanın en büyüğü olan 162.5 metrelik Ecliple ve 139.7 metrelik Solaris adlı iki süper lüks yatı, savaşın başladığı 2022 yılından beri Türk karasularında bulunuyor. Batılı ülkelerin oligarkların yatlarına el koymaya başlamasıyla yatlarını Türkiye'ye getiren Abramoviç, onları Marmaris'te tutuyordu. Önceki hafta Abramoviç'in yatları Marmaris'ten demir aldı ve Kocaeli Körfezi'ne geldi. Nedenini merak edip araştırdım ve ilginç bilgilere ulaştım.

15 YAŞINDAKİ ECLIPSE'İ SIFIRLAYACAK

Abramoviç, şu anda piyasa değeri 700 milyon dolar olan 2010 yapımı Eclipse'i 15. yılı nedeniyle refite sokmuş. Yani yat, motorundan dekorasyonuna kadar tepeden tırnağa yenilenip -yatçılık deyimiyle- ikinci hayatına hazırlanacakmış. Piyasa değeri 600 milyon dolar olan 2021 yapımı Solaris'e de kapsamlı bir bakım yapılacakmış. Kocaeli Serbest Bölgesi'nde, şubat ayında açılan Vega Yatçılık'ın tersanesine çekilen yatlardan Eclipse'in refitinin altı ay süreceği, Solaris'in bakımının ise dört ayı bulacağını bilgisini aldım.

160 MİLYON DOLAR HARCAYACAK

Abramoviç'in Eclipse'in refiti için 100 milyon dolar, Solaris'in bakımı için de 60 milyon dolar ödeyeceği bilgisine de kulağıma geldi. Peki Abramoviç, 2022 yılından beri Marmaris'te demirli duran ve hiçbir yere gitmeyen hiç kullanmadığı yatlarına şimdi niye bu parayı harcıyor? Çünkü Abromoviç altı aya kadar Rusya-Ukrayna barısının sağlanacağını ve kendisine uygulanan ambargonun kalkacağını düşünüyormuş. Bu bir öngörü mü yoksa Rusya ve Ukrayna'daki önemli kaynaklarından edindiği bilgiler doğrultusunda mı böyle düşünüyor bilmiyorum ama Abramoviç'in barış için hazırlıklara başladığı kesin. O zamana kadar yatlarını sıfırlayıp denizlere açılmayı hazır hale getirecekmiş.

Abramoviç yatlarını, Mart 2022'de Bodrum'a getirdi. Daha sonra yatlar Marmaris'e çekildi ve iki hafta öncesine kadar da orada demirliydi.

Abramoviç'in yatlarının refit ve bakım işlerine Kocaeli Serbest Bölgesi'nde yeni açılan Vega Yatçılık'ın tersanesinde başlandı.

SUYUN ALTINDAN ALTINCI SERGİSİNİ ÇIKARDI

16 Eylül'de başlayacak olan İstanbul Bienali için geri sayım başlamışken bienal ile eş zamanlı sergi açmak isteyenler de sıra girdi. Sosyetenin önemli isimlerinden Ayşegül Dinçkök de bienal ile eş zamanlı bir sergi açıyor. Denizin altında çektiği fotoğraflarla 2012 yılında 'Derin Tutku' adıyla ilk sergisini açan Dinçkök, 16 Eylül'de İstanbul'da Ekavart Gallery'de, altıncı sergisini sanatseverlerle buluşturacak.

'Yüzeyin Ötesinde' adını taşıyan yeni sergisinde, yine denizde çektiği fotoğraflar yer alıyor. "Bu sergi benim sualtı yaşamına olan tutkumu ve nesli tükenmekte olan canlılara verilmiş sözlerimin görsellerle ifadesi" diyen Ayşegül Dinçkök'ün sergisi 16 Ekim'e kadar devam edecek.

HERKES BODRUM'A O KONYA'YA GİTTİ

Türk iş dünyasının ünlü patronları, yazın son günlerini Bodrum'da deniz ve güneşin tadını çıkararak geçirirken Eczacıbaşı Holding'in patronu Bülent Eczacıbaşı ise Konya'daydı. Bülent Bey Konya'ya, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Mevlana sema törenini izlemeye gitti. Patronluğunun yanı sıra sanat çevrelerinde takdir gören bir fotoğraf sanatçısı da olan Bülent Bey, Konya'da sema töreninde de bolca fotoğraf çekti. Sonra da onları "Konya'da Mevlevi sema töreni...

Dönüş, zikirle birleşen bir disiplin ve ruh yolculuğu. Yüzyıllardır süregelen bir manevi disiplin" notuyla yaklaşık 41 bin takipçisi olan Instagram sayfasından paylaştı. Bülent Eczacıbaşı'nın, derin bir manevi ve dini anlam taşıyan bu tasavvufi ritüeli Konya'da izlemesi, fotoğraflaması ve takipçileriyle paylaşması bence takdire şayan…