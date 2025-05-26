Sercan Akkuş

TARİH 21 Mayıs 2017'yi gösterdiğinde F.Bahçe, Avrupa'nın 1 numaralı kupasını müzesine götürmüştü. Her şey Türk basketbolu adına güzeldi...



Ama başarının giriş, gelişme ve sonuç olarak bir hikayesi de vardı. 2006 yılında ekilen tohumların yeşermesi güzel sonuçların en büyük nedeniydi.



Sonrasında Obradovic'in hocalığıyla birlikte yıllarca beklenen zafere ulaşıldı.



Udoh; Dixon, Datome, Bogdanovic unutulmaz jenerasyonun başrolleriydi. Bundan 8 yıl sonra dördüncü kez çıkılan Euroleague finalinde bu kez Obra'nın öğrencisi Jasikevicius'la ikinci destan yazıldı... Final maçında, kollektif performans anlamında sahip olduğu tüm artıları devreye soktu Litvanyalı hoca. Hem de bazı önemli isimlerini yeterince devreye sokmayarak final tecrübesi olmayan rakibi Monaco karşısında. Yılın koçunun takımında sezonu özetlersek Nigel liderliğinde sonradan gelen McCollum ilaç oldu Kanarya'ya. Baldwin;

Hall, Melli, Guduric ve Tarık da bu zaferin yıllar sonra unutulmayacak başrolleri olmayı başardı.



Umarım kulüpler bazında ülke olarak yaşadığımız zaferleri, Eurobasket 2025'te A Milli Takım'la da sürdürmeyi devam ettiririz...