Selda Uskan

SELDA abla, göçmenim. Şu an yaşlı bakıyorum. Bu ailenin akrabası beni oğullarına istiyor.

Çok zengin oldukları için evlilik sözleşmesi istiyorlar. Bir de çocuk yapmayacakmışım. Bunu anlayışla karşılarım, ailede irsi hastalık var. Şimdi ya kabul edeceğim el kapılarında hizmetçilikten kurtulacağım… Ya çekip memleketime gideceğim, orada mesleğimi yapacağım… Bu arada İngiliz filolojisi bitirdim. Kızınız olsaydım ne yapardınız abla?

Rumuz; Gül

ŞUNLARIN ADRESİNİ VER

S.U.CEVAP: Yok paralamayacağım, sadece akrabalarından bu şartları kabul eden bir kız bulup önlerine koyacağım, 'Alın size gelin namzedi' diye. Senin de anladığın üzre kaynana şunu demek istiyor; "Bizde çok para var, sen sefilsin. Paşa paşa gelip oğluma ve bana bakacaksın, ileride altımızı alacaksın.

Sonra hak vaki olunca, ailenin akrabaları mirası bölüşecek, seni de kapının önüne koyacaklar.

Kraliçeler gibi yiyip içtiğin yanına kar kalacak, fena mı." Fena hanımefendi hem de çok fena…