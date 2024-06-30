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Haberler Yazarlar Selda Uskan İtirafım ortalığı karıştırır
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 30 Haziran 2024

İtirafım ortalığı karıştırır

SELDA ablacım, kankam yakında evleniyor. Ama ben doğruyu söylersem evlenemeyecek! Aslında damat adayını ikimiz de aynı anda tanıdık, ikimiz de hoşlandık ama eleman arkadaşıma aşık oldu. Olaya geçeyim; babam içki içtiğim için beni dövdü. Kankam araya girdi, bir iki tokat da o yedi. Derken nişanlısı bana sarılıp uzaklaştırdı. Buraya kadar baba vahşeti.
Sonrasında kankam diyor ki, "Sen ağlama krizindeydin, benimki resmen oranı buranı okşuyordu! Hiç hissetmedin mi?" Selda abla sana itiraf ediyorum; gerçekten okşamalar teselliden uzaktı. O da içkiliydi, belki bu yüzden. Ama şimdi ben bunu nasıl söylerim, ya kankam çok mutlu olacağı bir evliliği benim yüzümden kaybederse?
Lütfen akıl verin. Rumuz; Y.S

ZAMANLA ANLAŞILIR
S.U; Şimdilik çok mecbur kalmadıkça bu ikiliden uzak dur. Yanlarındayken de sanki ağabeyinmiş gibi davran.
Daha doğrusu, elektriğini oğlana doğru yayma. Çünkü senin de kendisinden hoşlandığını unutmamış olabilir.
Ya da oğlan masum, siz kızlar günahını alıyorsunuz. Dedim ya biraz zaman...

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