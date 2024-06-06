PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Selda Uskan Ev dağıtma korkusu
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 6 Haziran 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Ev dağıtma korkusu

SELDA abla dünkü cevabınla kafası karışık kızların ufkunu açtın;
Nişanlınla sevdiğin için mi evleniyorsun, yoksa tek hayalin sadece sana ait güzel bir ev mi? Teyzem de aynı hataya düşmüştü. İğneden ipliğe ev hazırladı. Nikaha 1 ay kala adamdan dayak yedi ama "Bu saatten sonra vazgeçemem" deyip gitti. Şimdi kafasını vuracak yer arıyor. Ben de nişanlıyım, 'eve haftada bir gelen kocanın şahane olduğunu' düşünüyorum. En çok evimi dağıtacak diye korkuyorum.
Rumuz; Gönül

SADECE KOCAN MI
S.U. CEVAP; Daha bunun kaynanası, kayınpederi var şekerim. Dakka başı yatıya kalacaklar, olan senin yepyeni nevresim takımlarına olacak. Sonra kayınının veletleri doluşacak. Canım halılarına bisküviler saçıp üzerine çay döküp ezecekler. (Bizim komşunun çocukları yapardı, 15 yaşımdaydım annem de bana temizletirdi.) Sonra şekerim, sıra gelecek, ellerinde hediye borcamlarla kocanın diğer akrabalarına...
Yengeler "Sen dur gelin biz yaparız" deyip dalacaklar mutfağa...
Artık neleri kırıp dökecekler buradan bilemeyeceğim. Elbette bunlar işin latifesi Gönül'cüm. Ama sevdiğin adamla evlenmişsen, dağılan ev hikaye inan.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yakışıklı aptal olmak zorunda mı 05 Haziran 2024, Çarşamba İnandırıcı yalan lazım 04 Haziran 2024, Salı Kraliçe ve şehzadeleri 01 Haziran 2024, Cumartesi Ayrım yapan magazinciler 30 Mayıs 2024, Perşembe
GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
GAZİOSMANPAŞA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
MALATYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır
MALATYA 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Hakan Ural’ın annesi bakın kim! Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı! 17’sinde Selçuk Ural’ın velayetine geçmişti...
Sibel Can’ın eski kayınvalidesi Yeşilçam yıldızı çıktı!
Kayseri’de düşen eğitim uçağında şehit olan pilotlar Uğur Yıldız ve Gökhan Özen’e veda
Kahraman şehitlere veda!
ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
ANKARA 41. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
SON DAKİKA