Selda Uskan

SELDA abla dünkü cevabınla kafası karışık kızların ufkunu açtın;

Nişanlınla sevdiğin için mi evleniyorsun, yoksa tek hayalin sadece sana ait güzel bir ev mi? Teyzem de aynı hataya düşmüştü. İğneden ipliğe ev hazırladı. Nikaha 1 ay kala adamdan dayak yedi ama "Bu saatten sonra vazgeçemem" deyip gitti. Şimdi kafasını vuracak yer arıyor. Ben de nişanlıyım, 'eve haftada bir gelen kocanın şahane olduğunu' düşünüyorum. En çok evimi dağıtacak diye korkuyorum.

Rumuz; Gönül

SADECE KOCAN MI

S.U. CEVAP; Daha bunun kaynanası, kayınpederi var şekerim. Dakka başı yatıya kalacaklar, olan senin yepyeni nevresim takımlarına olacak. Sonra kayınının veletleri doluşacak. Canım halılarına bisküviler saçıp üzerine çay döküp ezecekler. (Bizim komşunun çocukları yapardı, 15 yaşımdaydım annem de bana temizletirdi.) Sonra şekerim, sıra gelecek, ellerinde hediye borcamlarla kocanın diğer akrabalarına...

Yengeler "Sen dur gelin biz yaparız" deyip dalacaklar mutfağa...

Artık neleri kırıp dökecekler buradan bilemeyeceğim. Elbette bunlar işin latifesi Gönül'cüm. Ama sevdiğin adamla evlenmişsen, dağılan ev hikaye inan.