Selda Uskan

SELDA abla, Müge Anlı'yla tanışmak için yardımınızı rica ediyorum. "Keşke başıma büyük bir iş gelse de, programa başvursam" diye dua etmişliğim bile var. Onun kadar başarılı gazeteci ve programcı yok! Mesleğinin zirvesinde.

Devlet artık 'Şeref Madalyası' mı takacak, en azından daha büyük bir kadro kurup emrine vermeli.

Tabii Av. Rahmi Özkan ve Dr. Şevki Sözen de ille olacak. Selda abla, siz de Müge'nin bu dünyada benzersiz bir varlık olduğuna inanıyorsanız, e-postamı yayınlarsınız.

Öptüm; Pi –piraye-

HATTA EVRENDE TEK

S.U. CEVAP; Haklısın sevgili Pi, 'evrende bizden başka hiçbir gezegende yaşam olmadığı' tezinden yola çıkarsak bir tane daha Müge Anlı yok! Yani kadının kainattaki durumu az buz şey değil...

Ama ben onun düz mantıkla değil, tüm gerçek değerleriyle 'eşsiz' olduğuna inananlardanım. Dünyada bir sunucu düşünün, konuğuna diyor ki "Bak kimsenin kafasına atmayacaksan terliklerini geri vereceğim!" Hangi ülke televizyonunda böyle bir sahneye şahit olunabilir ki...