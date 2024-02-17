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Selda Uskan

SELDA USKAN

17 Şubat 2024, Cumartesi

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Asla unutmuyor!

SELDA abla 20 yaşındayım, 1.5 senelik evliyim. Görücü usulü olmasına rağmen kocamı çok sevdim.
O da beni sevdiğini söylüyor. Ama 1.5 yıldır bana eski sevgilisinin adıyla hitap ediyor.
"Ağız alışkanlığıymış!" inanmak istedim, telefonda mesajlarını yakalayana kadar!
Bana 'boşan' deme ablacım, o kadını nasıl unuttururum onu söyle.
Rumuz; Yazgülü

'SEYYAL' DEDİYDİ
S.U. CEVAP:
Artık nasıl bir aşksa şekerim, değil 1.5 yıl, aradan 35 yıl geçse yine de ismimizi karıştırabiliyorlar.
Rahmetli kocam da bana senelerce 'Seyyal' dediydi.
Sonra ne mi oldu, adam hayatını benimle ve oğlumuzla geçirdi. Yani sabret. Ayrıca isteseydi onu alırdı.

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