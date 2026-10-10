Selda Uskan

Selda hanım, sorunum üvey babam! Annem 60 yaşında tam bir İstanbul kadını ve maddi durumu fena değil. Bu adamla 2 yıl önce tanışmışlar. Emeklisi ve evi ve hatta işi olmayan biri. Ama Allah öyle bir çene vermiş ki anneciğimi kandırmış. 'El ele dolaşmak için evlenen' saf annem böylece her şeyi kabul etmiş, hatta başka bir şehirde yaşamayı bile... Daha sonra annemin parasıyla (400 bin TL'ye) kahvehane devralmış. Evin kirası ve gideri de anneme ait elbette...

Buraya kadar olabilir ama adam ortalarda yok! Annem hala diyor ki; "Burada kimseyi tanımıyorum, beni yalnız bırakma, kahveye ortak al, haftanın 3 günü çalış, benim param ikimize de yeter!" Tabii ben bunları sonradan öğrendim Selda hanım... Sonuçta annem evi terk etti. İki gün sonra eşyasını almak için döndüğünde banyoda sarı uzun saç teli buldu. Beyefendinin savunması, "Dönmeyeceğini sandım pavyona gittim, saç omzumda gelmiştir!" şeklindeydi ve fakat annemi terk etti! Ben de sinirden telefon açtım; "O dükkanın parasını derhal yolla yoksa fena yaparım." Bu kez paçası tutuştu, anneme rest çeken adam "Aşkım konuşalım" diye telefonlar açtı. Peki annem ne yaptı sizce? Rumuz; Peri

'AFFETTİ' DEYİN DÜŞÜP BAYILAYIM

S.U CEVAP; Peri'cim size sabır dilerim, anneniz hanımefendiye de akıl fikir...