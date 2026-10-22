Selda Uskan

SELDA abla, meslek lisesi öğrencisiyim. Babam apartman görevlisi. Bu yüzden kızlar hor görüyor. Aylin S.... isimli (ismini mutlaka yaz abla) bir kıza aşığım. Benden üstün ama onun da gönlü var, hareketlerinden anlıyorum. "Ben sınıf ayrımına sinir olurum, herkes eşittir" dedi. Ablacım aşkımı anlasın istiyorum, yardımlarını bekliyorum. Rumuz; Oğuz

KIZ YA EVLİYSE

S.U: CEVAP; Oğlum siz bu kızların kocaları ve ızbandut abileriyle benim başımı belaya mı sokacaksınız? Nereden bileyim hatun evli mi değil mi? Bu vesileyle sevgili okurlar 'isim yayınlamam' konusunda ısrar etmeyiniz. Ayrıca sınıf ayrımı gözetmeksizin yaşanan aşklar ve mutlu sonlar sadece dizilerde Oğuz'cuğum.