Selda Uskan

Selda abla iki yıllık evliyim. Tanıştığımızın üçüncü ayında annem ve babam üzerimde o kadar büyük bir baskı kurdular ki baktım nikah masasındayım!

Haksızlık etmeyeyim eşim iyi kız, anneme çok yardımcı ama ben gece hayatını seven, coşkulu bir adamım! Bu durumda karımın hamaratlığı, bütün gün evi çamaşır sularıyla yıkaması benim için bir şey ifade etmiyor.

Örnekle anlatayım; 'Sokak kapısından başlayarak paspasın üzerine, banyo ve mutfak önüne ıslak bezler koyuyor ' ki nefret ederim! Sorum şu; Okurlarınız ve siz dışarıdan birileri olarak bu evliliğin sonunu nasıl görüyorsunuz... Rumuz; muzo

İÇİME KURT DÜŞÜRDÜN

S.U.CEVAP; Sevgili Muzo yazdıklarını okurken kendi evliliğimi sorguladım. Acaba Arda abinizle evlenmekle bende mi kötülük ettim? Benim de kayınvalidem ve kayınpederim oğullarına aynı şekilde baskı yapmışlardı.

Çünkü korkuları vardı, biricik oğulları ya aileye münasip olmayan o şarkıcı kadını alıp eve gelin diye getirirse? Demek ki tez vakitte bir kısmet bulunacak ve baş göz edilecek! Nitekim o kısmet bir Ekim sabahı Etiler'deki terasa güneş gibi doğdu. Yani ben! Peki sonuçta Arda mutlu oldu mu?

Sanmam! Ama şundan artık eminim; bu dünyaya veda ederken bile, kalbinin yarısı o eski aşkındaydı...