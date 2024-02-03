Selda Uskan

SELDA abla köşenizi beğenerek takip ediyorum. Değerli vaktinizi almayayım, sorunum şu; 9 yıl önce neredeyse 'berdel usulü' kız kardeşimin görümcesiyle evlendirildim. Kardeşim kocayı boşadı kurtuldu, 'görümce' tüm kötü huyları ve geçimsizliğiyle başıma kaldı. Ayrılmayı düşünüyorum ama iki küçük evladım var. Cevabı olmayan soruma lütfen bir cevap, belki teselli olur...

Rumuz; Ayberg

TÜM HATA KARINDA MI?

S.U. CEVAP; Kızın 'kabahatlerini' yazmamışsın. Belki de düzeltilebilir hatalardır. Ya da aile terapisinden yardım alın. Ama olayın en ciddi noktası çocuklar!

"Sen çile çekebilirsin, onlar güvende ve mutluysa gerisi teferruat..." demeyi ne kadar çok isterdim ama gençsin ve en güzel hayatı yaşamak senin de hakkın.

Sonuçta dediğim gibi, eşini ikna et ve mutlaka bir uzmandan yardım alın. Sonra tekrar görüşürüz Ayberg'cim. Ve umarım bu kez teselliden öteye bir faydam olur.

Allah'a emanet olun.