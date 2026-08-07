Alexander Sörloth için Trabzonspor'un adı da geçiyor

BEŞİKTAŞ İÇİN REKABET ARTABİLİR

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın da santrfor transferindeki hedefleri arasında yer alıyor. Atlético Madrid'in Sırp golcü için devreye girmesi halinde siyah-beyazlıların transferdeki rakiplerinden biri daha ortaya çıkacak.

İspanyol ekibinin mali gücü ve oyuncuya sunabileceği sportif proje, Beşiktaş açısından rekabeti zorlaştırabilir. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Sörloth transferinde atacağı olası adım, İstanbul'daki iki kulübün santrfor planlarını birbirine bağlayan bir transfer zinciri oluşturabilir.

ZİNCİRLEME TRANSFER İHTİMALİ

Transfer denklemindeki ilk adımı Alexander Sörloth'un Atlético Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı belirleyecek. İspanyol ekibi yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif kabul ederse kadro ve maaş bütçesinde yeni bir alan açılacak.

Bu durumda Atlético Madrid'in Dusan Vlahovic için harekete geçmesi, Beşiktaş'ın Sırp futbolcu için yürüttüğü planı doğrudan etkileyebilir. Ancak şu aşamada ne Sörloth için tamamlanmış bir transfer ne de Atlético Madrid'in Vlahovic'e sunduğu resmî bir teklif bulunuyor.