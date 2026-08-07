Transferde darbe: Fenerbahçe Sörloth'u istiyor! Beşiktaş için Vlahovic tehlikesi
Santrfor arayışını sürdüren Fenerbahçe, Alexander Sörloth’un durumunu yeniden takip etmeye başladı. Atlético Madrid’in yaklaşık 40 milyon euroluk teklif halinde ayrılığa onay verebileceği Norveçli golcünün transferi, Beşiktaş’ın Dusan Vlahovic planını da doğrudan etkileyebilir.
Yeni sezon öncesinde santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Alexander Sörloth yeniden gündeme geldi. Sarı-lacivertliler; Serhou Guirassy, Vangelis Pavlidis ve Endrick gibi isimlerin de bulunduğu geniş aday listesinde Norveçli golcünün durumunu takip ediyor.
Matteo Moretto'nun haberine göre Atlético Madrid, yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Sörloth'un transferine onay vermeye hazır. 30 yaşındaki santrforun yıllık ücret beklentisi ise yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde bulunuyor.
FENERBAHÇE FORVETİ PLAY-OFF'A YETİŞTİRMEK İSTİYOR
Fenerbahçe yönetimi, santrfor transferini Sturm Graz'ı geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna kadar tamamlamayı hedefliyor. Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer, Sturm Graz karşılaşmasının ardından transfer planına ilişkin konuşarak, "Forvet transferi play-off'a yetişecek. İyi oyuncular iki günde gelmiyor. Üzerinde çalışıp alternatifleri değerlendirmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertliler bu doğrultuda farklı profiller üzerindeki çalışmalarını sürdürürken Sörloth dosyası da yeniden ön plana çıktı.
SÖRLOTH İÇİN 40 MİLYON EURO
Matteo Moretto'nun haberine göre Atlético Madrid, Alexander Sörloth için yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde Norveçli futbolcunun ayrılığına kapıyı açacak.
Fenerbahçe'nin şu aşamada Atlético Madrid'e resmî teklif sunduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Sarı-lacivertliler, oyuncunun mali şartlarını ve İspanyol kulübünün yaklaşımını takip ediyor.
MAAŞ TALEBİ 12 MİLYON EURO
Alexander Sörloth'un yıllık yaklaşık 12 milyon euro ücret talep ettiği iddia edildi. Bu rakam transfer gerçekleşirse Fenerbahçe açısından bonservisin yanında en önemli mali başlıklardan birini oluşturacak.
Sarı-lacivertlilerin Norveçli golcüye hangi şartlarda teklif hazırlayacağı veya 12 milyon euroluk talebi karşılayıp karşılamayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.
SÖRLOTH GİDERSE ROTA VLAHOVIC
Alexander Sörloth'un Atlético Madrid'den ayrılması yalnızca Fenerbahçe'yi değil, Beşiktaş'ın transfer planını da yakından ilgilendiriyor. İspanyol ekibi, Norveçli golcüyle yollarını ayırması halinde yeni bir santrfor için harekete geçecek.
Atlético Madrid'in bu durumda öncelikli adaylarından biri Dusan Vlahovic olacak. Sırp golcü, kadroda yer ve maaş bütçesi açılması halinde İspanyol kulübünün hücum hattına katmak istediği isimler arasında bulunuyor.
BEŞİKTAŞ İÇİN REKABET ARTABİLİR
Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ın da santrfor transferindeki hedefleri arasında yer alıyor. Atlético Madrid'in Sırp golcü için devreye girmesi halinde siyah-beyazlıların transferdeki rakiplerinden biri daha ortaya çıkacak.
İspanyol ekibinin mali gücü ve oyuncuya sunabileceği sportif proje, Beşiktaş açısından rekabeti zorlaştırabilir. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Sörloth transferinde atacağı olası adım, İstanbul'daki iki kulübün santrfor planlarını birbirine bağlayan bir transfer zinciri oluşturabilir.
ZİNCİRLEME TRANSFER İHTİMALİ
Transfer denklemindeki ilk adımı Alexander Sörloth'un Atlético Madrid'den ayrılıp ayrılmayacağı belirleyecek. İspanyol ekibi yaklaşık 40 milyon euroluk bir teklif kabul ederse kadro ve maaş bütçesinde yeni bir alan açılacak.
Bu durumda Atlético Madrid'in Dusan Vlahovic için harekete geçmesi, Beşiktaş'ın Sırp futbolcu için yürüttüğü planı doğrudan etkileyebilir. Ancak şu aşamada ne Sörloth için tamamlanmış bir transfer ne de Atlético Madrid'in Vlahovic'e sunduğu resmî bir teklif bulunuyor.
SÖRLOTH 20 GOL ATTI
Alexander Sörloth, geride kalan sezonda Atlético Madrid formasıyla 54 karşılaşmaya çıktı. Norveçli santrfor bu maçlarda 20 gol attı ve 1 asist yaptı. 30 yaşındaki futbolcu böylece sezonu toplam 21 gole doğrudan katkıyla tamamladı.
VLAHOVIC 12 GOLE KATKI YAPTI
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dusan Vlahovic ise Juventus formasıyla 23 karşılaşmada görev yaptı. Sırp santrfor bu maçlarda 10 gol ve 2 asist üretti.
Vlahovic sezon boyunca toplam 12 gole doğrudan katkı sağladı.
ALEXANDER SÖRLOTH KİMDİR?
Alexander Sörloth, santrfor mevkisinde görev yapan 30 yaşındaki Norveçli futbolcudur. Atlético Madrid forması giyen golcü oyuncu, geride kalan sezonda 54 maçta 20 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Fenerbahçe, Sörloth'un durumunu takip ederken Atlético Madrid yaklaşık 40 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transfer görüşmelerine açık durumda bulunuyor. Oyuncunun yıllık ücret beklentisi ise yaklaşık 12 milyon euro seviyesinde.