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Selda Uskan

SELDA USKAN

11 Ocak 2024, Perşembe

Aklımda delice şeyler...

SELDA abla beş aylık evliyiz. Eşim bendeki hiçbir değişikliği fark etmiyor.
Delireceğim. Saçlarımı kırmızı yapıp, süslenip püslenip kendimi sokaklara atsam, tepkisi olur mu acaba? Rumuz; ELA

BAZILARI TOMRUK OLUYOR
S.U.CEVAP; Her erkek aynı değil. Oğlum örneğin, sevgilisinin saçının telini fark eder. Ama babası olacak eleman bakar kördü.
Ya da bana karşı öyleydi.
Nitekim kafamı civciv sarısı yapmıştım ama sonuç hüsrandı. Daha sonra kayınpederim beni şöyle teselli etti; "Kocan sadece sana değil, hayata ilgisiz şekerim. Şimdi şu duvarı yıksak, cadde görünse, bizim oğlan gelir oturur yemeğini yer, neden sonra fark eder, 'Aa duvar yok muydu burada?'" Sana da önerim sevgili Ela, kendimizi tuhaf hallere sokup kocanın ilgisine mazhar olalım derken, çevrenin ilgisini çekip bir de 'kadın delirdi' damgası yemeyelim.

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