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Haberler Yazarlar Selda Uskan O kadar pişmanım ki...
Selda Uskan

SELDA USKAN

1 Ocak 2024, Pazartesi

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O kadar pişmanım ki...

SELDA hanım yaşıtım sayılırsınız.
Bu yüzden duygularımı daha iyi anlayacağınızı biliyorum.
Bilmediğim, yeni yılda daha ne kadar yoksul olacağım?
Eşim bütün mal varlığımızı yedi öyle öldü. Bankada çalışıyordum... Bir gün mesai arkadaşımla evrak üzerinde konuşurken, çocuğun elini omuzumda gördü ve istifa ettirdi;
Beni uçan kuştan kıskanıyormuş!
"Ay beni seviyor" diye mutluluktan kendimi kaybetmiştim.
Düşündükçe saçımı başımı yolasım geliyor. Neden o anda boşamadım? Neden mesleğimde kariyer yapmadım? Babamdan aldığım 3.300 tl maaşım var.
Gururum mu? Ona veda edeli yıllar oldu Selda hanım. Her şey aklıma gelirdi de bu kadar düşeceğim gelmezdi. Sebebi akılsızlığım ve yanlış eş seçimi biliyorum. Bu vesileyle tüm genç kızlara tavsiyem olsun, lütfen ana babanızın lafı dinleyin!
Herkese mutlu yıllar Selda hanım, en çok da size. Rumuz;
Zerefşan S.U.CEVAP;
Teşekkür ederim Zerefşan hanım, ben de sizin ve tüm okurların yeni yılını kutluyorum.

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