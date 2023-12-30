Selda Uskan

SELDA abla, nişanlım diyor ki, "Evlilik için erken birbirimizi tanımalıyız!" Annem de diyor ki, "Zaten geçmiş 9 ay, daha nereni tanıyacak acaba?" Ben çekimserim, kim haklı sizce?

Rumuz; kadın+erkek

SAF+UYANIK

S.U.CEVAP; 34 yaşında kazık kadar bir adam, üstelik evi barkı da hazırmış, peki yuva kurmayı neden erteler?

Annen, olayı aslında çözmüş.

Ama senin genç aklın belli ki bu numaraları henüz anlayamıyor. Beyzadeye söyle; kendine kendi gibi bir kaşar diyeceğim ayıp olacak, kurnaz bir kadın bulsun! Artık karşılıklı tuzaklarla yaşayıp giderler. Sana gelince lütfen açık öğretimine devam et.

Oku, iş sahibi ol, böylelerinin elinde harcanma. İyi şanslar hayatım, anacığına da selam söyle.