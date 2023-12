Selda Uskan

SELDA abla, 19 yaşında bir bayanım.

Eşime aşık olarak evlendim.

Ama gün geçtikçe tüm romantizmim bitiyor. Mum ışığında yemek yiyoruz, ağzının şapırtısından midem kalkıyor. Yıkanmıyor ter kokuyor.

Her gün aynı çorabı giyiyor. Bir tek ben mi böyleyim? Rumuz; Yıldız



NE İLKSİN NE SON

S.U. CEVAP; Yıllar önce aynı romantizmle başlamıştı evliliğim...

Ama ben abartmış 'eşimin WC hallerini' bile kafaya takmıştım.

Teselliyi ise, Rodin'in 'Düşünen Adam' heykelinde bulmuştum; "Ne var benimki de klozet üzerinde oturup düşünüyor!" Sana önerim, kendini sakın bu noktaya getirme.

Bu da, yüreğindeki aşkı acilen sevgi boyutuna taşımakla mümkün olur.

Malum aşk, 'falso' kabullenmeyen, ilişkiyi zora sokan zırzop bir duygu; sevgi ise karşındakini her şartta bağrına basabilme olgunluğu veren müstesna bir durum... İcabında kusmuk temizler altından bile alırsın.

Tıpkı çocuğundan iğrenmediğin gibi.

Tabii o kocaya da söyle yıkansın, beni oralara getirmesin.