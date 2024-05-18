T.C.İSTANBUL 41. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.26027622-2020/231-Ceza Dava Dosyası Konu : İ L A N

MÜŞTEKİ : HALİMAH ALLYKHAN: Hassan ve Sakina kızı, 1964 MAURİTUS doğumlu,Hocapaşa Mah. İbn-İ Kemal Cad. Seher OtelFatih/ İSTANBUL adresinde oturur.

SANIK : SUHAILA DARGHAM: Rıda ve Aısha kızı, 01/01/1990 SURİYE doğumlu, Kurtuluş Mahallesi Sancı Sokak No:28/1 Şişli/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:99119578920

Nitelikli hırsızlık suçundan sanıklar SUHAILA DARGHAM ve CUMHURİYE AL AZİZ hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin 14/02/2024 tarih ve 2020/231 Esas, 2024/109 Karar sayılı kararı ile sanıklar hakkında Nitelikli Hırsızlık suçundan ayrı ayrı Beraatlerine karar verilmiştir.

Dava dosyasında C.Savcısı 15/02/2024 tarihinde mahkememizce verilen Beraat kararını İstinaf etmiştir.

Dava dosyasında Müşteki HALIMAH ALLYKHAN ve sanık SUHAILA DARGHAM'ın tüm araştırmalara rağmen Gerekçeli Karar ve C.Savcısının İstinaf talebi tebligat yapılamamıştır.

Bu nedenle İlanen tebligatına karar verilmiştir.

İlan tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisindemahkememize verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yoluna başvurulabileceği,aksi takdirde ilamın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.17.05.2024

Basın No: ILN02035093

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