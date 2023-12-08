Selda Uskan

SELDA hanım iyi ki varsınız. Ben oğlumu bir yıl önce kaybettim. Gelinim ve torunumla yaşıyorum. Kimselere anlatamıyorum ama gelinden yana dertliyim. Oğlumu çabuk unuttu.

Elinden telefon düşmüyor. Biri var belli. Geçen gün 'evladımın kabrine götür beni' dedim, artık o kadar silmiş ki mezarı bir saatte bulamadı.

Rumuz; Gönül L.



MOTOR YIĞINI DER GEÇERSİNİZ

S.U. CEVAP; 'Mezar yeri arama' deyince aklıma gelir; ben de yıllar önce kayınpederim Adnan Benk'in Zincirlikuyu'da kabrini arıyorken, kullandığım araba aniden bozuluvermişti. Bir de ne göreyim, tam mezarın karşısındayım... O kadarla kalsa iyi, altımdaki aracın Adnan abinin eski emektarı olmasına ne buyurulur? Yani senin gelin, bir motor yığını kadar olamamış. Sonuçta boş ver, torunundan ayırmasın yeter.