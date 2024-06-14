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Haberler Yazarlar Selda Uskan Bu sefer yanlış teşhis
Selda Uskan

SELDA USKAN

Tarihi 14 Haziran 2024

Bu sefer yanlış teşhis

SELDA hanım, son yazınızda okurunuza verdiğiniz cevapta bir şey kafama takıldı. Özetle, genç bir adam beğendiği hanımdan söz ederken "Evlenmeyi BİLE düşünebilirim" diyor. Siz ise 'bile' sözcüğünden yola çıkıp bunu 'kadına yapılmış hakaret' addediyorsunuz. Hatta üstünüze alınıyorsunuz. Sorabilir miyim neresi hakaret? Delikanlı belli ki henüz tanışma aşamasında, ertesi gün nikah masasına oturacak hali yok! Elbette bir süre kadının huyunu suyunu, kendine uygun olup olmadığını araştıracak... Bence bu yaklaşımınızı bir kere daha düşünün. Mektubuma cevap vermenize gerek yok, 68 yaşın dürtüsüyle yazdım. Esenlikler diliyorum. Rumuz; Yıldırım K.

ÖZÜR DİLERİM
S.U.CEVAP; Haklısınız Yıldırım bey, uyarınız için teşekkürler.
Delikanlının e-postasını bir kez daha okuyunca, sandığım gibi tanışıklıkları uzun zamana yayılmamış, tam tersi yeni bir birliktelikmiş. Bu durumda böyle düşünmekte haklı, kendisinden özür dilerim.

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