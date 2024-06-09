Selda Uskan

SELDA hanım, taktir gördüğü entelektüel bir çevrede, başarılı kariyeri olan bir kadınım. Emekliye ayrılınca daha mütevazı bir semte taşındım.

Sorunum yeni çevrem. Dedikodumu yapıyorlarmış. Ben dağınık bir kadınmışım, onlar en mükemmel ev kadınlarıymış. Neyle kıyaslanıyorum bakar mısınız? İmza; Nükhet L.



ÖNEMLİ OLAN BAŞARI

S.U.CEVAP; Farkındaysanız alubeladan beri hep aynı konuyu tartışa geliyoruz; Çalışan mı yoksa ev kadını mı daha makbuldür? Benim yazı yeteneğim, sizin üst düzey yönetici vasfınız alkışlanabilir elbet.

De Ayşe hanımın bin bir emek yaptığı iğne oyalarını nasıl göz ardı edeceğiz peki? Tabii şu parantezi açmak kaydı şartıyla; 'menemene soğan koysam mı, koymasam mı' sorunsalını bile çözememiş panik ev kadınıyla, yarım saatte ziyafet sofraları kuran deneyimli hemcinsimizi nasıl aynı kefeye koyamazsak; bir profesörle, bütün gün elinde kalem çeviren sekreter kızı –sırf çalışan kadın statüsünde diye- aynı başarı çizgisinde göremeyiz. Yani ne iş yaparsanız yapın, 'başarınızdır' sizi bir adım öne çıkaran.

(Bu arada menemen, sadece taze yeşil soğanla yapılır.)