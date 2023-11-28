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Selda Uskan

SELDA USKAN

28 Kasım 2023, Salı

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Kıskançlığı hoşuma gidiyor

SELDA Abla lütfen hakemlik yap.
İki kuzeniz. Birer yıl arayla evlendik.
Kuzenin kocası Almanya'da büyümüş.
Benimki Karadenizli. 'Eşlerimizin kıskançlığı' hariç her konuda anlaşıyoruz.
Bizim kız mini etek de giyer, eski okul arkadaşlarıyla konuşur, enişte ses etmez, "Ben karıma güveniyorum" der. Benimki sokakta biriyle selamlaşsam çene kemikleri titrer. "Seni kimselerle paylaşamam, o yüzden çileden çıkıyorum" diyor. Bazen el kaldırdığı da oluyor ama kıskançlıktan tabi ki. Rumuz; Kuzen's

BİRİNİ BOŞA-BİRİNİ KLONLA
S.U. CEVAP; Bak yine kötü kadın Müzeyyen yapacaksınız beni.
Yahu cicim aylarındasın, ileride ortopedi servislerine ve karakollara düşeceğini görmüyor musun? 'Enişteyi' ise kutluyorum ve klonlanarak çoğaltılmasını teklif ediyorum.

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