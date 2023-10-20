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Selda Uskan

SELDA USKAN

20 Ekim 2023, Cuma

Karısını boşar mı acaba?

SELDA abla, otistik kızım var. Kocam 4 yıl önce evi terk etti. Zaten imam nikahım vardı. Kızı üstüne aldı ama hiç faydası yok. Annemin emeklisi ile geçinmeye çalışıyoruz. Ben temizliğe gittiğim kadının kocasıyla arkadaşlık etmeye başladım. Adı H..... Sakın yanlış anlama aramızda en ufak bir ilişki yok. Sadece dışarıda buluşup geziyor, dertleşiyoruz.
Para bakımından destek oluyor. H, uzun zamandır "Böyle sokaklarda buluşmak olmuyor, annenle tanıştır, evine çocuğuna sahip çıkayım" diyor. Mahalleli tefe koyar, yapamam. Bir de "İşten ayrıl" diyor. Sence ne yapmalıyım abla, parası dışında kendisinden hoşlanıyorum da.
Bana akıl ver abla ne yapayım?

S.U.CEVAP; Genelde bittiği yerdeymiş gibi görünsen de o adama sığınacağın yerde devlete başvur derim. Belediyesiyle, kurumlarıyla yanında olacaktır.
Bak temizliğe de gidiyormuşsun, o da az para değil. Böylece yüzün ak, başın dik, gönlün ferah, asanlar gibi yürü git.

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