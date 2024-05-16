T.C.

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti Belediyemize ait 20 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü (arttırma) ile satılacaktır.

2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.

4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

5- Taşınmaz Özellikleri:

Sıra No Mahalle Ada / Parsel Yüzölçüm (m2) Cinsi Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 BAĞPINAR 138 17200 TARLA 2.250.000,00 67.500,00 29.05.2024 09:00 2 BAYRAMTEPE 117/64 16807,98 TARLA 1.750.000,00 52.500,00 29.05.2024 09:10 3 DELİLLER 102/114 16648,71 TARLA 2.500.000,00 75.000,00 29.05.2024 09:20 4 İBRİBEY 137/6 42920,83 TARLA 15.000.000,00 450.000,00 29.05.2024 09:30 5 İBRİBEY 141/1 22583,37 TARLA 7.900.000,00 237.000,00 29.05.2024 09:40 6 İBRİBEY 145/10 16342,11 TARLA 5.250.000,00 157.500,00 29.05.2024 09:50 7 İBRİBEY 158/6 10340,75 TARLA 1.850.000,00 55.500,00 29.05.2024 10:00 8 İBRİBEY 169/1 11542,05 TARLA 1.200.000,00 36.000,00 29.05.2024 10:10 9 İBRİBEY 183/1 3753,05 TARLA 1.250.000,00 37.500,00 29.05.2024 10:20 10 İBRİBEY 184/1 5712,34 TARLA 1.900.000,00 57.000,00 29.05.2024 10:30 11 İBRİBEY 194/40 2330,61 TARLA 500.000,00 15.000,00 29.05.2024 10:40 12 KARACAGÜR 131/40 19300 TARLA 4.150.000,00 124.500,00 29.05.2024 10:50 13 KARACAGÜR 131/47 12527,38 TARLA 2.750.000,00 82.500,00 29.05.2024 11:00 14 KARAMURAT 164/8 10629,8 TARLA 2.100.000,00 63.000,00 29.05.2024 11:10 15 KARAMURAT 165/22 18087,82 TARLA 3.400.000,00 102.000,00 29.05.2024 11:20 16 KARAMURAT 184/1 157933,78 TARLA 64.000.000,00 1.920.000,00 29.05.2024 11:30 17 KARAMURAT 185/1 123602,37 TARLA 50.000.000,00 1.500.000,00 29.05.2024 11:40 18 YAYLA 117/36 6555,71 TARLA 850.000,00 25.500,00 29.05.2024 11:50 19 YAYLAGÖNE 150/68 20013,82 TARLA 6.000.000,00 180.000,00 29.05.2024 11:55 20 YILANLI 103/12 36030,98 TARLA 7.000.000,00 210.000,00 29.05.2024 12:00

6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 28.05.2024 Salı Günü saat 16:00'a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Nüfus Cüzdan Sureti (Gerçek Kişiler)

-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)

-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.

-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)

-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)

-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.

-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.

-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.

İlan olunur.

Nergiz KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK

Malkara Belediye Başkanı

Basın No: ILN02030580

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