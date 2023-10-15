Selda Uskan

SELDA hanımcım, ben 68 yaşlarında lise mezunu yalnız bir kadınım.

Eşimin memleketine gelin gitmiştim, o vefat edince baba evime döndüm.

Niyetim sizinle sohbet etmek. Seneler önce bir gençle nişanlandım, sonra dayım işitmiş ki bu genç madde kullanıyor!

Pek de sevmiyormuşum galiba, (ziyarete geldiğinde ben bisiklet tepesinde aşağı mahallede olurdum düşünün) sonuçta yüzüğü attım. Sonra hayatlarımız ayrı yönlere gitti, ikimizin de birer oğlu oldu. Onunkini bilmem ama ben yavrumu 7 sene sonra maddeden zor kurtardım. Susun evet biliyorum; o gencin ahını almıştım! Çünkü ısrarla "İftira, kullanmıyorum" demişti. Rumuz; Çankaya

S:U: CEVAP; Ben de çok inanırım; insan ektiğini biçiyor.