T.C. İSTANBUL 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/611 Esas

KARAR NO : 2024/292

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında katılan Hayri ve Vasyeko kızı, 1959 doğumlu VİOLETA KOÇİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gıyabı karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı tebligat kanununun 28. Maddesi gereğince Trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve Yerel İnternet Haber Sitesinde Basın İlanı Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,

Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde istinaf talebini bildirir zabıt katibi tarafından düzenlenecek tutanak ile İstinaf yolu açık olmak üzere aksi takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.. 13.06.2024

Basın No: ILN02049763

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