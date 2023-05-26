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Selda Uskan Selda Uskan
  • 26 Mayıs 2023, Cuma

Sağlam bir yalan lazım!

SELDA abla, şeytana uydum çok sevdiğim karımı aldattım, boşanma celbi şu an önümde. Mahalleden delikanlı arkadaşlar sağ olsunlar duruma uygun bir sürü yalan buldu ama hepsi kifayetsiz kaldı. Talihsiz olay şöyle gelişti;
Karım annesine tarhana yapmak için gitti. Gece orada kalacakdı, ama kaynanamın tansiyonu çıkınca işlem iptal eve erken döndü. Ve maalesef, mahalleden eski bir kız arkadaşımla yakalanmış bulundum. Rumuz; Salak

HEDİYELERE BAK
S.U. CEVAP; Ve mahallenin o güne dek görmediği büyüklükte bir tek taş al, hediye et. Sevgiline değil oğlum, karına. Çünkü hiçbir bahane, kadının gözüyle gördüğü o manzarayı unutturamaz...

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