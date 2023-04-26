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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 26 Nisan 2023, Çarşamba

Kadınlara bakıyor

SELDA abla, 2 yıllık evliyim. Eşimin kötü bir huyu var; benim yanımda bile güzel kadınlara bakıyor! Kavga çıkarıyorum tabi. Diyor ki; "Erkekler güzel kadınlara bakarak ruhlarını besler ve bu birikimle eşlerini daha mutlu ederler. O güzel enerjiyi almazsam seninle tekdüze bir hayatımız olur, istemezsin herhalde!" Aklıma takıldı biraz araştırdım ama herhangi bir bilgi yok. Ne dersiniz? Rumuz; Gamze Su

ZEKANA HAKARET
S.U. CEVAP; Evet adam düpedüz kadın zekasına hakaret ediyor. En iyisi, "Selda ablam bir fincan tuz istiyor" diye sen şunu bana bir yolla. Hayır korkma gözüne tuz basmayacağım, sadece anladığı dilden konuşacağım.

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