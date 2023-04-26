Kadınlara bakıyor

SELDA abla, 2 yıllık evliyim. Eşimin kötü bir huyu var; benim yanımda bile güzel kadınlara bakıyor! Kavga çıkarıyorum tabi. Diyor ki; "Erkekler güzel kadınlara bakarak ruhlarını besler ve bu birikimle eşlerini daha mutlu ederler. O güzel enerjiyi almazsam seninle tekdüze bir hayatımız olur, istemezsin herhalde!" Aklıma takıldı biraz araştırdım ama herhangi bir bilgi yok. Ne dersiniz? Rumuz; Gamze Su



ZEKANA HAKARET

S.U. CEVAP; Evet adam düpedüz kadın zekasına hakaret ediyor. En iyisi, "Selda ablam bir fincan tuz istiyor" diye sen şunu bana bir yolla. Hayır korkma gözüne tuz basmayacağım, sadece anladığı dilden konuşacağım.