T.C. YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No : 2023/260 Esas

İ L A N

T.C YALOVA 2. ASLİYE HUKUK MAKEMESİNDEN/ BAŞKANLIĞINDAN

Davacı Müyesser Esen tarafından Davalılar LUTFULLAH EMRAH KAÇAR ve Diğerleri arasında mahkememizde görülmekte olan Yalova İli, Çınarcık İlçesi, Koru Mahallesi, Kıranlar Mevkii 181 Ada 26 Parsel sayılı taşınmaza ilişkin Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davası gereğince;

Davalı LUTFULLAH EMRAH KAÇAR'ın tüm aramalara rağmen bulunamadığından dava dilekçesi tebliğ edilememiştir.

HMK 122,126,129 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini her bir davacı için ayrı posta giderini ve tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmak ve ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, davalı LUTFULLAH EMRAH KAÇAR'a dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02034264

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