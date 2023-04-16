RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Selda Uskan Selda Uskan
Sesli dinlemek için tıklayınız.
  • 16 Nisan 2023, Pazar

Artistlere taktı

SELDA abla, babam annemi boşuyor.
Sebep, annemin yaptırdığı estetik operasyonlar. O kadar abarttı ki, 'Kuşum Aydın'ı geçti. Annem sizi modelliğinizden yana çok beğenir, lütfen kendisine akıl verin. Çok iğrenç oldu. Ayrıca yaşlı, masada kalacak. Rumuz; Violet

BRİGİTTE N'APSIN
S.U CEVAP; Anacığına eskinin güzellik sembolü Brigitte Bardot'un son halini göster. Kadın buruş buruş ortalarda dolanıyor. O bile bunu umursamazken biz sıradan kadınların yüzdeki iki kırışık için yırtınmamız biraz ayıp olmuyor mu?
Hem Allah başka güzellikler veriyor.
Ayrıca gelsin bana da yakından baksın, o fotoğraf bin senelik.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Artistlere taktı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA