Artistlere taktı

SELDA abla, babam annemi boşuyor.

Sebep, annemin yaptırdığı estetik operasyonlar. O kadar abarttı ki, 'Kuşum Aydın'ı geçti. Annem sizi modelliğinizden yana çok beğenir, lütfen kendisine akıl verin. Çok iğrenç oldu. Ayrıca yaşlı, masada kalacak. Rumuz; Violet



BRİGİTTE N'APSIN

S.U CEVAP; Anacığına eskinin güzellik sembolü Brigitte Bardot'un son halini göster. Kadın buruş buruş ortalarda dolanıyor. O bile bunu umursamazken biz sıradan kadınların yüzdeki iki kırışık için yırtınmamız biraz ayıp olmuyor mu?

Hem Allah başka güzellikler veriyor.

Ayrıca gelsin bana da yakından baksın, o fotoğraf bin senelik.