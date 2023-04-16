SELDA abla, babam annemi boşuyor.
Sebep, annemin yaptırdığı estetik operasyonlar. O kadar abarttı ki, 'Kuşum Aydın'ı geçti. Annem sizi modelliğinizden yana çok beğenir, lütfen kendisine akıl verin. Çok iğrenç oldu. Ayrıca yaşlı, masada kalacak. Rumuz; Violet
BRİGİTTE N'APSIN
S.U CEVAP; Anacığına eskinin güzellik sembolü Brigitte Bardot'un son halini göster. Kadın buruş buruş ortalarda dolanıyor. O bile bunu umursamazken biz sıradan kadınların yüzdeki iki kırışık için yırtınmamız biraz ayıp olmuyor mu?
Hem Allah başka güzellikler veriyor.
Ayrıca gelsin bana da yakından baksın, o fotoğraf bin senelik.
Artistlere taktı
SELDA abla, babam annemi boşuyor.
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