Ben doğuruyorum, koca yok!

SELDA abla sabah ekranda söylediler; "kadın doğururken, 'koca orada bulunup elini tutmaz ise' boşanma nedeni sayılabilirmiş!" Benim adam 3 doğumumda da kahvede okey oynuyordu. Kendisiyle mahkemeliğim.

Acaba daha fazla tazminat alabilir miyim? Rumuz; Zahidem



BENİMKİ UYUYORDU!

C.S.CEVAP; Yani beterin beteri var Zahide'cim. Üstelik ilk ve son bebeğimizdi. Başımda aslan gibi koca var diye anneme de haber vermemiştim. Sonrasında anlattılar...

Ben içeride "Normal doğum" diye yırtınırken Arda efendi hastane odasındaki yatağımda horul horul uyuyormuş, iyi mi! Bu durumda benim bile tazminat hakkım oluşmuştur.Hakan'a sormak lazım.

Senin ki kesin tabii.