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Ziraat Türkiye Kupası Finali: Beşiktaş Trabzonspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon bu akşam belli oluyor. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak finalde taraflardan biri kupayı müzesine götürecek. Saat 20.45’te başlayacak mücadelenin kadroları açıklandı. İşte iki dev takımın ilk 11’leri. Karşılaşmayı takvim.com.tr’den canlı seyredebilirsiniz.

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Giriş Tarihi 23 Mayıs 2024, 19:26 Güncelleme 23 Mayıs 2024, 21:17
Ziraat Türkiye Kupası Finali: Beşiktaş Trabzonspor | CANLI

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Bu sezon ligdeki performanslarıyla taraftarlarıyla hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak için finalde karşı karşıya geliyor. İki takım da birbirini yenerek hem kupayı müzesine götürmek hem kötü giden sezonun bir nebze telafisini yapmak amacında. Kartal Avrupa kupalarına katılmak, Fırtına ise rakibiyle sayıyı eşitlemeyi hedefliyor. Zorlu randevunun detayları haberimizde yer almaktadır. Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde oynanacak Beşiktaş Trabzonspor maçı saat 20.45'te başlayacak. Mücadele ATV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca takvim.com.tr'den de seyredebilirsiniz.

KARTAL AVRUPA, FIRTINA KUPA İSTİYOR

İki dev takımın karşı karşıya geleceği finalde Beşiktaş sıralama olarak tehlikeye soktuğu Avrupa macerasını kupayı alarak garantilemeyi hedefliyor. Trabzonspor ise üçüncülüğü garantilemenin ardından finalde rakibini mağlup edip hem sayıyı 10'a çıkarmak hem de Avrupa Ligi'ne öne elemelerine play-off aşamasından katılmayı istiyor.

VAR HAKEMİ HİGLER

Türkiye Kupası finalinin VAR'ı; Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Dennis Johan Higler oldu. Higler daha önce Süper Lig'de Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettiği mücadelede de VAR olarak görev yapmıştı.

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BEŞİKTAŞ 10, TRABZONSPOR 9 KEZ KAZANDI

Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı toplamda 19 kez müzesine götürdü. Kara Kartal 10 kez şampiyonluk yaşarken Karadeniz Fırtınası ise dokuz kez kupada zafere ulaştı.

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TARAFTARIMIZI MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada takım olarak bu sezon özelinde üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefi doğrultusunda finalde Beşiktaş karşısında kazanmak istediklerini belirtti. Tecrübeli eldiven, "Beşiktaş büyük bir camia. Çok iyi oyunculara sahipler. Ama biz de Trabzonspor olarak kupayı kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bizim bu sezon özelinde sadece kupa ve üçüncülük hedefimiz vardı. Bir nebze olsun kupayı alarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah futbolun konuşulduğu güzel bir ortam olur ve kazanan taraf biz oluruz" diye konuştu.

AVCI'DAN EŞİTLİK VURGUSU

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İki takımın da hak ederek finale kadar geldiğini belirten Avcı, şunları söyledi: "Finale kalmak güzel, finalde de dost olmak bence çok güzel. Başlarken 150 takımın yarıştığı bugün itibariyle iki takımın finali oynadığı hak ettiği bir maç. İki takım da bunu almak istiyor. Biz de bunu Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş 10, biz 9 kere almışız. Bunu eşitlemek istiyoruz. Rakibimiz çok değerli oyuncu grubuna sahip. Bireysel performansların belirleyici olduğu bir maç olacak. Finalleri oynamak çok farklı duygular. Anlar, bireysel performanslar belirleyici olacak. Özellikle son 2 aydır oyun olarak çıkıştayız. Yarın akşam oyunun konuşulduğu, kaybedenin kazananı alkışladığı, kazananın da kaybedene saygı gösterdiği bir futbol festivali olması açısından, insanları sahanın içine çekmemiz açısından bizim için fırsat olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor için 10. kupa. Benim için Trabzon'da tüm kupalara sahip olan Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra gelen bir teknik adam olmak istiyorum" diye konuştu.

FUTBOLCUYKEN FARKLIYDI

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, düzenlediği basın toplantısında kupaya uzanıp taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi. Topraktepe, "Futbolda yarın seyir zevki yüksek, tamamen futbolun konuşulduğu, herkesin zevk aldığı bir maç olmasını temenni ediyorum. Beşiktaş her zaman şampiyonluğu kovalayan bir takım ama bu sezon sıkıntılı bir dönem geçirdik. Kupada finale çıktık. Bu kupayı biz de taraftarımıza ufak da olsa armağan edip onları mutlu etmek istiyoruz. Final maçları farklı oluyor. Futbol oynarken de final maçının ambiyansı farklıydı. Şimdi hoca olarak oyuncularımla bu maçın analizini yaptık. İnşallah maçın sonucu bizim açımızdan iyi olur" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ – TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ BELLİ OLDU

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku, Salih, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muçi, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Denswil, Mendy, Eren, Umut, Berat, Bardhi, Visca, Fountas, Onuachu

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