RAMAZAN İMSAKİYE
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Selda Uskan Selda Uskan
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  • 08 Nisan 2023, Cumartesi

Kendi evde kalmış

SELDA abla 26 yaşındayım. Çalıştığım atölye sahibi kadının erkek kardeşi ile aramızda yüzük taktık. Ana-babaları ölmüş, kardeşini de abla büyütmüş. Evlilik lafını duyunca çıldırdı; "Kardeşim dünya evine girecek yaşta değil" dedi.
Bu arada nişanlım 49, kendisi de 58 yaşında... Sizce ne yapmalıyım? İmza; Zerrin. T.

SABİ SÜBYANMIŞ
S.U. CEVAP; Zerrin'cim sen çekil aradan, ben ablaya sesleneceğim;
"Haklısın hanım teyze senin oğlan henüz baharında. Bırak hele 70'ine bassın, o zaman bir dünya bulursa evine de girer artık. Ya da söz, ben akranım bir haminneyle baş göz ediveririm.
Yahu kadın salın şu güzelim kızı gitsin, iki kaçık hayatıyla oynamayın.

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