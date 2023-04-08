SELDA abla 26 yaşındayım. Çalıştığım atölye sahibi kadının erkek kardeşi ile aramızda yüzük taktık. Ana-babaları ölmüş, kardeşini de abla büyütmüş. Evlilik lafını duyunca çıldırdı; "Kardeşim dünya evine girecek yaşta değil" dedi.
Bu arada nişanlım 49, kendisi de 58 yaşında... Sizce ne yapmalıyım? İmza; Zerrin. T.
SABİ SÜBYANMIŞ
S.U. CEVAP; Zerrin'cim sen çekil aradan, ben ablaya sesleneceğim;
"Haklısın hanım teyze senin oğlan henüz baharında. Bırak hele 70'ine bassın, o zaman bir dünya bulursa evine de girer artık. Ya da söz, ben akranım bir haminneyle baş göz ediveririm.
Yahu kadın salın şu güzelim kızı gitsin, iki kaçık hayatıyla oynamayın.
Kendi evde kalmış
SELDA abla 26 yaşındayım. Çalıştığım atölye sahibi kadının erkek kardeşi ile aramızda yüzük taktık. Ana-babaları ölmüş, kardeşini de abla büyütmüş. Evlilik lafını duyunca çıldırdı; "Kardeşim dünya evine girecek yaşta değil" dedi.
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