ORHANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıdaki taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa istinaden ihaleleri tabloda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
- Bu husustaki ihaleler Orhangazi Belediyesi encümen toplantı odasında yapılacaktır.
- İhale konusu taşınmaz ve ihalelerine ilişkin bilgilere aşağıdaki tablolarda yer verilmiştir.
|MAHALLESİ
|ADA/
PARSEL/
AÇIKLAMA
|
CİNSİ/ AÇIKLAMA
|YÜZ ÖLÇÜMÜ
(M²)
|MUHAMMEN BEDEL
(TL)
|GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
|
İHALE TARİHİ
|İHALE SAATİ
|KANUN MD/
İHALE
NİTELİĞİ
|Karsak
|161/21
|Tarla
|559,41
|391587,00
|11.747,61
|05.06.2024
|15.02
|36.Md./Satış
|Gedelek
|807/84
|Zeytinlik
|4.092,67
|1.718.921,40
|51.567,64
|05.06.2024
|15.04
|36.Md./Satış
|Keramet
|126/2
|Tarla
|3.827,61
|1.722.424,50
|51.672,74
|05.06.2024
|15.06
|36.Md./Satış
|Karsak
|153/179
|Tarla
|3.608,54
|1.082.562,00
|32.476,86
|05.06.2024
|15.08
|36.Md./Satış
|Karsak
|153/210
|Tarla
|7.642,41
|2.292.723,00
|68.781,69
|05.06.2024
|15.10
|36.Md./Satış
|Gemiç
|118/40
|Kavaklık
|1.046,75
|837.400,00
|25.122,00
|05.06.2024
|15.12
|36.Md./Satış
|Gemiç
|115/73
|Zeytinlik
|1.009,73
|605.838,00
|18.175,14
|05.06.2024
|15.14
|36.Md./Satış
|Heceler
|112/28
|Zeytinlik
|1.377,32
|1.101.856,00
|33.055,68
|05.06.2024
|15.16
|36.Md./Satış
|Heceler
|113/71
|Zeytinlik
|1.351,97
|878.780,50
|26.363,42
|05.06.2024
|15.18
|36.Md./Satış
|Karsak
|175/57
|Tarla
|35.262,10
|12.341.735,00
|370.252,05
|05.06.2024
|15.20
|36.Md./Satış
|Karsak
|167/28
|Tarla
|65.628,24
|19.688.472,00
|590.654,16
|05.06.2024
|15.22
|36.Md./Satış
|Keramet
|101/272
|Tarla
|13.956,94
|3.489.235,00
|104.677,05
|05.06.2024
|15.24
|36.Md./Satış
|Keramet
|101/273
|Tarla
|6.398,85
|1.631.706,75
|48.951,20
|05.06.2024
|15.26
|36.Md./Satış
|Keramet
|148/9
|Tarla
|3.902,82
|800.078,10
|24.002,34
|05.06.2024
|15.28
|36.Md./Satış
|Gedelek
|752/1
|Tarla
|7.470,53
|2.614.685,50
|78.440,57
|05.06.2024
|15.30
|36.Md./Satış
|Gedelek
|753/1
|Tarla
|1.025,37
|410.148,00
|12.304.44
|05.06.2024
|15.32
|36.Md./Satış
|Gedelek
|754/1
|Tarla
|5.232,56
|1.622.093,60
|48.662,81
|05.06.2024
|15.34
|36.Md./Satış
|Gedelek
|755/1
|Tarla
|8.425,95
|2.527.785,00
|75.833,55
|05.06.2024
|15.36
|36.Md./Satış
|Yeniköy
|888/2
|Arsa
|2.646,02
|17.463.732,00
|523.911,96
|05.06.2024
|15.38
|36.Md./Satış
|Keramet
|142/1
|Tarla
|7.416,24
|1.891.141,20
|56.734,24
|05.06.2024
|15.40
|36.Md./Satış
|Heceler
|138/5
|Zeytinlik
|442,78
|354.224,00
|10.626,72
|05.06.2024
|15.42
|36.Md./Satış
- Tablodaki satış ihaleleri; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecektir
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve İhalesine katılınacak gayr-i menkullerin tahmini bedelleri üzerinden yukarıda belirtilen % 3' lük geçici teminatları ihaleden evvel ödemek şarttır.
- Satışlar Katma Değer Vergisi Kanununun 17. maddesine istinaden KDV' den muaftır.
- Taşınmaz ihale şartnameleri 1.000,00 TL karşılığı, Camikebir Mahallesi, Dervişbey Caddesi No:1, Orhangazi Belediyesi veznelerine bedeli yatırılarak Destek Hizmetleri Müdürlüğünden satın alınabilir.
- Şartnameler Belediye Destek Hizmetleri Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir. İhaleye katılacak isteklilerin ihalesine katılacakları gayrimenkulün şartnamesini satın almaları zorunludur.
- Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler ihale evraklarını veya zarflarını aşağıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamesinde belirtilen maddelere ve 2886 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlayarak 05.06.2024 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Orhangazi Belediyesi Encümeni (ihale komisyonu) sekretarya görevini yapan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
- İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
|TÜZEL KİŞİ
|GERÇEK KİŞİ
|-İmza sirküleri (noter onaylı)
|
-İmza sirküleri (noter onaylı)
|-Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
|
- Vekil ise vekaletname (noter onaylı)
|- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri
|- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekilin noter tasdikli imza sirküleri
|- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)
|- İşe ait Şartname ekinde yer alan forma uygun teklif mektubu (Satış ihalesine katılacaklar dolduracaktır)
|- Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi
|- Nüfus cüzdan sureti veya nüfus kayıt örneği
|- Ticaret sicil gazetesi
|- İkametgah
|- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
|- Geçici teminat tutarının yatırıldığına/karşılandığına dair makbuz/belge
|- Şartname alındı makbuzu
|- Şartname alındı makbuzu
|- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)
|- Belediyemize borcu bulunmadığını gösterir belge (Belediyemiz veznelerinden temin edilecek)
Basın No: ILN02036122
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