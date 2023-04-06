SELDA ablacım 19 yaşındayım.
Bir gençle üç yıl aşk yaşadım. Ama ailesini yollayıp beni istetmedi. Hep "Kaçalım" dedi. Ailem de sonunda beni düğün dernek birine verdi. Eskisi yeniden peşimde. Bana mesaj attı, dayanamayıp karşılık verdim. "Kocamla aramızda bir şey geçmedi" diye yalan söyledim. "O zaman hemen kaçıyoruz" dedi. Tek korkum; gittiğimde ya kocamla birliktelik olduğumu anlarsa? Ne de olsa erkek, hazmedemez tabi. Rumuz; N.Ö
ÖYLE BİR HAZMEDER Kİ
S.U CEVAP; Çünkü beyzadenin tek derdi 'karın tokluğuna eleman!
Gündüz tarlada ırgat, evde hizmetçi, kaynanaya bakıcı, gece koynunda avrat...tövbe tövbe... Hem sorsana şuna niye daha önce seni istetmemiş bu herif?
Yalan söyledim
SELDA ablacım 19 yaşındayım.
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