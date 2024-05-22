Adnan Oktar davasında flaş patladı ortalık karıştı: "Git Amerika'da Avrupa'da kayıt bakalım ne yapıyorlar"

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu "güncel yapılanması" na yönelik soruşturma kapsamında 20 sanığın yargılanmasına başlandı.

Mahkeme başkanının okuduktan sonra savunma yapabileceğini söylemesi üzerine Oktar, " İddianameyi okumaya ihtiyacım yok. Allah'tan boş bir mahkeme ve boş bir iddianame olduğu için savunma yapabilirim." dedi.

Örgütün devamının sağlandığı iddialarına ilişkin ise Oktar, "Ben Allah'ın kuluyum, bende moral motivasyon bitmez. Boş yere uğraşıyorlar, 100 bin yıl da verseler İslam yolunda devam edeceğiz. Kız arkadaşlarımızı korkuttular, tutukladılar. Arkadaşlarımız tecrübesiz. 'Silahlı örgüt' falan diyorlar, bunlar tamamen uydurmadır. Diyorlar ki 'Örgüt yeniden ayaklanmış.' Ya nur gibi çocuklar, 'Bir şey yapmadık.' diyorlar, sen misin diyen, hadi içeriye. Benim anlattığım İslam dini herkesin kabul edeceği İslam anlayışı. Önümüze getirdikleri davanın boş olduğunu emniyet de biliyor, siz de biliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ BAROSU'NDAN GELEN AVUKATIN VİDEO ÇEKMESİ ÜZERİNE TARTIŞMA ÇIKTI

Duruşmaya İsveç Barosu'ndan gözlemci olarak katılan bir avukatın video çektiğini üye hakimin fark etmesi üzerine mübaşir, telefonu kontrol etti. İncelemede videonun yabancı ülkeye ait bir numaraya gönderildiği belirlendi.