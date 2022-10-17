Tenlerimiz uyuşmadı

SELDA ablacım annemin zoruyla görücü usulü evlendirildim, hayatım karardı. Eşimin vücut kokusuna dayanamıyorum. Yeğenime gizliden koklattım "normal" dedi.

Ama bana felaket kötü geliyor!

Aslında iyi insan. Beni kuş sütüyle besliyor. Maddi durumumuz çok iyi. Düğünde takılan altınları annem geri vermek istemiyor. Bu yüzden boşanamıyorum. Akıl ver abla. Rumuz; Tekirdağlı



SÜREKLİ YIKA!

S.U. CEVAP; Sakın boşanma. Bak annemin bir ahbabı, kocasını her gün küvete 'sabunlu suya bastırır' öyle alırdı yanına. Böylece sorun kalmazdı. Ten uyuşumuna gelince; senin kocan gibi zenginleri elinin tersiyle itip 'uyuşumlu' adamlara giden bir salak duruyor karşında. Ona göre.