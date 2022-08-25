Vav TV İzle
Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Ağustos 2022, Perşembe

Üçüncü evliliklerimiz

SELDA Hanım, 44 yaşındayım. 15 yaşında kızım var. 7 yıl önce eşimden boşandım. Üç ay önce dul bir erkekle sevgili oldum. Aynı yaştayız, o da iki evlilik yapmış. Sorunum; kadınlara karşı aşırı iltifatkar! Kız kuzenlerimle sarmaş dolaş. Hafta sonu, bir orman tesisinde tatil yaptık. Aynı odada kızım ve kuzenimle birlikte kaldık. Gece kızlara baktığını yakaladım. 'Niye bu samimiyet' dedim, "Beni sevsinler ki istiyorum" diyor. İnanayım mı bilmiyorum. RUMUZ; TÜRKÜM

KİMİ KİMDEN İSTİYOR?
S.U.CEVAP; Şöyle ki, gelmişsiniz bin yaşına hala fistolu tepside tuzlu kahve muhabbetini nasıl düşünebiliyorsunuz? Lütfen o kızınızı babasına yollayın. Size de yavruağzı nişan elbisenizle mutluluklar.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Üçüncü evliliklerimiz
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA