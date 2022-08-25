SELDA Hanım, 44 yaşındayım. 15 yaşında kızım var. 7 yıl önce eşimden boşandım. Üç ay önce dul bir erkekle sevgili oldum. Aynı yaştayız, o da iki evlilik yapmış. Sorunum; kadınlara karşı aşırı iltifatkar! Kız kuzenlerimle sarmaş dolaş. Hafta sonu, bir orman tesisinde tatil yaptık. Aynı odada kızım ve kuzenimle birlikte kaldık. Gece kızlara baktığını yakaladım. 'Niye bu samimiyet' dedim, "Beni sevsinler ki istiyorum" diyor. İnanayım mı bilmiyorum. RUMUZ; TÜRKÜM
KİMİ KİMDEN İSTİYOR?
S.U.CEVAP; Şöyle ki, gelmişsiniz bin yaşına hala fistolu tepside tuzlu kahve muhabbetini nasıl düşünebiliyorsunuz? Lütfen o kızınızı babasına yollayın. Size de yavruağzı nişan elbisenizle mutluluklar.
Üçüncü evliliklerimiz
SELDA Hanım, 44 yaşındayım. 15 yaşında kızım var. 7 yıl önce eşimden boşandım. Üç ay önce dul bir erkekle sevgili oldum. Aynı yaştayız, o da iki evlilik yapmış. Sorunum; kadınlara karşı aşırı iltifatkar! Kız kuzenlerimle sarmaş dolaş. Hafta sonu, bir orman tesisinde tatil yaptık. Aynı odada kızım ve kuzenimle birlikte kaldık. Gece kızlara baktığını yakaladım. 'Niye bu samimiyet' dedim, "Beni sevsinler ki istiyorum" diyor. İnanayım mı bilmiyorum. RUMUZ; TÜRKÜM
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